Скорпион – это страстный, глубокий и загадочный знак зодиака. Он ищет партнера, который будет не только верным спутником, но и единомышленником, пишет Lifestyle24.

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Телец

Астрологи говорят, что это тот случай, когда противоположности притягиваются. Тельцы довольно спокойные и уравновешенные, поэтому они легко могут утолить страстный характер Скорпионов. От партнера стоит ожидать эмоциональности и драйва. Такой союз строится на доверии и взаимной поддержке.

Рак

Раки дарят Скорпионам нежность и заботу, а они в ответ обеспечивают ощущением безопасности и страсти. Эти отношения могут быть долговечными и очень гармоничными.

Рак и Скорпион – идеальная пара / Фото Freepik

Рыбы

Считается, что это один из самых сильных зодиакальных союзов. Оба знака довольно эмоциональные и чувствительные, поэтому легко находят общий язык. Рыбы дарят нежность, а Скорпионы отвечают тем, чего требует партнер.

С кем Скорпионам лучше не строить отношения

Львы слишком самовлюбленные, Близнецы – слишком легкомысленны, а Водолеи стремятся к свободе, что противоречит убеждениям Скорпиона.