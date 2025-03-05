Скорпіон – це пристрасний, глибокий та загадковий знак зодіаку. Він шукає партнера, який буде не тільки вірним супутником, а й однодумцем, пише Lifestyle24.

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Телець

Астрологи кажуть, що це той випадок, коли протилежності притягуються. Тельці є доволі спокійними та урівноваженими, тому вони легко можуть вгамувати пристрасний характер Скорпіонів. Від партнера варто очікувати емоційності та драйву. Такий союз будується на довірі та взаємній підтримці.

Рак

Раки дарують Скорпіонам ніжність у турботу, а вони у відповідь забезпечують відчуттям безпеки та пристрасті. Ці стосунки можуть бути довговічними та дуже гармонійними.

Рак і Скорпіон – ідеальна пара / Фото Freepik

Риби

Вважається, що це один із найсильніших зодіакальних союзів. Обидва знаки є доволі емоційними та чутливими, тому легко находять спільну мову. Риби дарують ніжність, а Скорпіони відповідають тим, чого потребує партнер.

З ким Скорпіонам краще не будувати стосунки

Леви є занадто самозакоханими, Близнюки – занадто легковажні, а Водолії прагнуть свободи, що суперечить переконанням Скорпіона.