Флирт, огонь и нежность: любовный гороскоп для всех знаков зодиака на май
Май – месяц романтики, цветов и искренних чувств. Для кого-то это будет период знакомства, для кого-то – восстановление старых связей, а для других – финальная страница истории любви.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 23 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Оставайтесь честными с собой, не держите обид и не бойтесь начать сначала, пишет Lifestyle24.
Интересно Ракам стоит ожидать известия из-за границы: гороскоп на 1 мая
Любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Любовный гороскоп для Овнов на май
К Овнам может кто-то вернуться из прошлого или появится тот человек, который вызовет мгновенную страсть. В уже сложившейся паре существует угроза безосновательной ревности.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Любовный гороскоп для Тельцов на май
Май – идеальный месяц для признаний, помолвки или размеренных и спокойных отношений. Одиноким Тельцам выпадет шанс на "любовь с первого взгляда".
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Любовный гороскоп для Близнецов на май
Хотя в мае Близнецы будут получать много внимания от противоположного пола, однако настоящая связь – гораздо глубже, чем стандартная переписка. Выбирайте не того, с кем легко, а с кем по-настоящему ощущается счастье.
Рак (22 июня – 22 июля)
Любовный гороскоп для Раков на май
Отношения перейдут в новую фазу. А тем, кто упорно держится за прошлое, пришло время посмотреть правде в глаза.
Лев (23 июля – 22 августа)
Любовный гороскоп для Львов на май
Одиноким Львам в мае выпадет шанс на яркое знакомство. А сложившейся паре надо вернуть страсть в отношения.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Любовный гороскоп для Дев на май
Внимательно относитесь ко всем мелочам в отношениях. Иногда стоит выключить разум и просто довериться ощущениям.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Любовный гороскоп для Весов на май
Те, кто имеют вторую половинку, могут столкнуться с темой равновесия в отношениях. Стоит говорить об этом прямо, но мягко, и тогда получите все, что хотели.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Любовный гороскоп для Скорпионов на май
Любовь может прийти неожиданно, изменив все то, что было до этого момента. Помните, что открытость – это сила, а не слабость.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Любовный гороскоп для Стрельцов на май
Путешествие или спонтанное приключение могут принести нечто большее, чем будет казаться, на первый взгляд. С партнером стоит выйти на новый уровень понимания.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Любовный гороскоп для Козерогов на май
В мае чувства Козерогов будут бурлить, хотя они и этого не будут показывать. Последний весенний месяц поможет растопить лед и сказать самое важное.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Любовный гороскоп для Водолеев на май
Кто-то из окружения может открыть настоящие чувства к Водолеям. Астрологи подсказывают, что иногда судьба говорит "да" тогда, когда ты готов к "нет".
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Любовный гороскоп для Рыб на май
Май подарит нежность, вдохновения и, возможно, любовь, которая будет ощущаться как момент дежавю. Астрологи рекомендуют доверять знакам и снам – они подскажут больше, чем кажется.
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