Медовый Спас, или Маковея, ежегодно отмечают 1 августа. Именно с этого праздника традиционно начинается Успенский пост.

В народе этот день называют медовым, потому что в церковь принято нести баночки с медом нового сбора для освящения. Но несмотря на особую атмосферу, Медовый Спас имеет и определенные ограничения. О запретах и приметах на Маковея 2025 – пишет LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Медовый Спас 2025?

Не стоит ругаться и спорить с родными и близкими.

Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.

Нельзя тяжело работать в поле и на огороде.

Не следует заниматься домашними делами.

Не стоит шить, вязать и вышивать.

Не рекомендуется есть мед, пока он неосвященный.

Нельзя купать скот.

Не следует купаться в водоемах.

Не стоит есть мясные, рыбные и молочные продукты.

Не рекомендуется пить алкоголь и курить.

Нельзя развлекаться и веселиться.

Не следует оскорблять животных.

Не стоит устраивать шумные вечеринки.

Медовый Спас 2025 / Фото Pinterest

Народные приметы на Маковея 2025

Если на Маковея пойдет дождь, то до конца года будет мало пожаров.

Если кто-то пойдет купаться 1 августа, то может утонуть.

Если будет хорошая погода на Маковея, то такой же будет и осень.

Если загадать желание, перед тем как съесть ложку освященного меда, то оно обязательно сбудется.

Заметим, что наша редакция уже рассказывала о запретах, которые действуют в период Успенского поста 2025.