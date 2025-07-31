Уже завтра наступит Медовый Спас 2025: что категорически нельзя делать в это время
- Медовый Спас отмечают 1 августа.
На Медовый Спас 2025 запрещено ругаться, тяжело работать, есть неосвященный мед, купаться в водоемах, потреблять мясные продукты, алкоголь, и устраивать развлечения.
Медовый Спас, или Маковея, ежегодно отмечают 1 августа. Именно с этого праздника традиционно начинается Успенский пост.
В народе этот день называют медовым, потому что в церковь принято нести баночки с медом нового сбора для освящения. Но несмотря на особую атмосферу, Медовый Спас имеет и определенные ограничения. О запретах и приметах на Маковея 2025 – пишет LifeStyle24.
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Что нельзя делать на Медовый Спас 2025?
- Не стоит ругаться и спорить с родными и близкими.
- Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.
- Нельзя тяжело работать в поле и на огороде.
- Не следует заниматься домашними делами.
- Не стоит шить, вязать и вышивать.
- Не рекомендуется есть мед, пока он неосвященный.
- Нельзя купать скот.
- Не следует купаться в водоемах.
- Не стоит есть мясные, рыбные и молочные продукты.
- Не рекомендуется пить алкоголь и курить.
- Нельзя развлекаться и веселиться.
- Не следует оскорблять животных.
- Не стоит устраивать шумные вечеринки.
Народные приметы на Маковея 2025
- Если на Маковея пойдет дождь, то до конца года будет мало пожаров.
- Если кто-то пойдет купаться 1 августа, то может утонуть.
- Если будет хорошая погода на Маковея, то такой же будет и осень.
- Если загадать желание, перед тем как съесть ложку освященного меда, то оно обязательно сбудется.
Заметим, что наша редакция уже рассказывала о запретах, которые действуют в период Успенского поста 2025.