Скорпион, Водолей и Рыбы, магия – это не только мистика, но и внутренняя сила, интуиция и способность менять мир вокруг себя, пишет LifeStyle24.

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Скорпион

Скорпионов считают одним из самых таинственных и магнетических знаков. У них есть способности видеть скрытое, чувствовать фальшь и легко читать энергию других людей. Внутренняя сила помогает переживать самые темные периоды с минимальными эмоциональными потерями. Астрологи выделяют три основные способности: интуитивность, энергетическая защита, возможность влиять на события через силу воли.

Гороскоп для Скорпионов

Водолей

Астрологи убеждены, что этот знак зодиака может предсказывать будущее. Их интуиция базируется на интеллекте и они могут легко "считать" энергию других. Три основные способности Водолеев: телепатия, предчувствие и генерация идей, которые могут изменить реальность.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Рыб называют тем знаком, который живет на грани реальности и фантазии. У них глубокая интуиция, они часто видят вещие сны и тонко чувствуют эмоции других людей. Связь с подсознанием делает их идеальными "проводниками" между мирами. Особые способности: вещие сны, эмпатия, возможность духовно "исцелить" других словом или присутствием.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп утверждает, что на этой неделе черная кошка перебежит дорогу аж трем знакам зодиака.