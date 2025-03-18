Скорпіон, Водолій та Риби, магія – це не лише містика, а й внутрішня сила, інтуїція та здатність змінювати світ довкола себе, пише LifeStyle24.

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Скорпіон

Скорпіонів вважають одним із найбільш таємничих і магнетичних знаків. У них є здібності бачити приховане, відчувати фальш і легко читати енергію інших людей. Внутрішня сила допомагає переживати найтемніші періоди з мінімальними емоційними втратами. Астрологи виділяють три основні здібності: інтуїтивність, енергетичний захист, можливість впливати на події через силу волі.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Астрологи переконані, що цей знак зодіаку може передбачати майбутнє. Їхня інтуїція базується на інтелекті й вони можуть легко "зчитати" енергію інших. Три основні здібності Водоліїв: телепатія, передчуття та генерація ідей, які можуть змінити реальність.

Гороскоп для Водоліїв

Риби

Риб називають тим знаком, який живе на межі реальності та фантазії. У них глибока інтуїція, вони часто бачать віщі сни й тонко відчувають емоції інших людей. Зв'язок із підсвідомістю робить їх ідеальними "провідниками" між світами. Особливі здібності: віщі сни, емпатія, можливість духовно "зцілити" інших словом або присутністю.

Гороскоп для Риб

Гороскоп стверджує, що цього тижня чорна кішка перебіжить дорогу аж трьом знакам зодіаку.