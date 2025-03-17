Близнюки, Лев і Терези, труднощі дають можливість стати сильнішими, мудрішими та стійкішими. Позитивний настрій буде вам на руку, тому не нехтуйте цією підказкою, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Увесь тиждень Близнюкам треба бути максимально зібраними та уважними. Можливо, у житті з'являться люди, які захочуть скористатись вашою добротою. Спробуйте не давати помилкових обіцянок і не піддавайтесь на маніпуляції. Якщо пройдете це випробування, то зможете наприкінці отримати відповідну нагороду.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Цього тижня Леви можуть відчути тиск на роботі, що сприятиме бажанню покращити ситуацію. Особливо обережними варто бути зі своїми словами, адже думки мають сильний вплив на оточення. У середині тижня можете отримати несподівані новини, які змінять напрямок планів.

Гороскоп для Левів

Терези

Цього тижня розслабитись точно не вийде, адже на Терезів чекають важливі випробування. Довгострокові плани вимагатимуть повної самодисципліни та самовіддачі. Початок тижня буде насичений роботою, однак результативність праці матиме свої плоди. Вдасться знайти додаткові сили, щоб подолати всі перешкоди, які з'являтимуться на шляху.

Гороскоп для Терезів

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