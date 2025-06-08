Обычно верующие просят прощения грехов и защиты. LifeStyle24 собрал молитвы, которые стоит прочитать в День Святой Троицы. Важно помнить, что обращаться к Богу можно не только в церкви, но и у себя дома. Самое главное – быть искренним и открытым, и тогда откроется путь к осуществлению заветных просьб.

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Какие молитвы надо читать на Троицу

Молитва о благословении и прощении грехов

Во имя Отца-Бога, Сына и Духа Святого молим о всепрощении и помиловании в день светлый и праздничный. Трижды единый Отец наш Небесный, возносим слова радости в этот праздничный день и поклоняемся образам в надежде на наставление и избавление от болезней и грехов, для наших душ тягостных.

Провозглашаем веру истинную и передаем из уст в уста слова благодарности за жизни наши в добре и милости Твоей. Молимся за каждого на земле живого. Благослови, Господи, на жизнь праведную в милости и благости. Дай нам, Боже, сил прожить ее в почитании Тебя и в воспитании детей по заветам твоим неоспоримым и единственно праведным. Аминь.

Молитва-просьба на Троицу

Пресвятая Троица, помилуй нас; Сын, очисти наши грехи; Отец, прости беззаконие наше; Святой Дух, посети и исцели немощи наши, ради Имени Твоего. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва "Царь Небесный"

Царю Небесный, Утешитель, Душе истины, что везде есть и все наполняешь, Сокровище добра и жизни Податель, Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси души наши. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, что есть на небесах! Да святится Имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня. И прости нам долги наши, как и мы прощаем виновникам нашим. И не введи нас в испытание, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь.