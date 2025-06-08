Зазвичай віряни просять прощення гріхів та захисту. LifeStyle24 зібрав молитви, які варто прочитати у День Святої Трійці. Важливо пам'ятати, що звертатися до Бога можна не лише в церкві, а й у себе вдома. Найголовніше – бути щирим і відкритим, і тоді відкриється шлях до здійснення найзаповітніших прохань.

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Які молитви треба читати на Трійцю

Молитва про благословення і прощення гріхів

В ім'я Отця-Бога, Сина і Духа Святого молимо про всепрощення і помилування в день світлий і святковий. Тричі єдиний Отець наш Небесний, підносимо слова радості в цей святковий день і вклоняємося образам в надії на повчання і позбавлення від хвороб і гріхів, для наших душ обтяжливих.

Проголошуємо віру істинну та передаємо з вуст в уста слова подяки за життя наші в добро і милості Твоєї. Молимося за кожного на землі живого. Благослови, Господи, на життя праведне в милості і благості. Дай нам, Боже, сил прожити його в шануванні Тебе та у вихованні дітей за заповітами твоїм незаперечним і єдино праведним. Амінь.

Молитва-прохання на Трійцю

Пресвята Трійця, помилуй нас; Сину, очисти наші гріхи; Батьку, пробач беззаконня наше; Святий Дух, відвідай і зціли немочі наші, заради Імені Твого. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому духу і нині й повсякчас і навіки-віків. Амінь.

Молитва "Царю Небесний"

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси й все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші. Амінь.

Молитва Господня

Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.