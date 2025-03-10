Скоро станут трендовыми: 5 забытых мужских имен, которые возвращаются в моду

В Украине часто можно услышать самые разнообразные имена. Родители всегда желают лучшего своим детям, поэтому выбирают для них самые интересные варианты.

24 Канал со ссылкой на Как звать подготовил подборку старинных мужских имен, которые становятся популярными. Этот материал пригодится для будущих родителей сыновей.

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Подборка забытых мужских имен, которые возвращаются в моду

Лев

Это имя происходит из латинского языка и означает "лев", В древности так часто называли представителей аристократии. Владельцы этого имени обычно уверены в себе, решительные и отважные. Они имеют лидерские качества, могут быть немного упрямыми, но всегда стремятся защищать близких.

Марко

Такое имя имеет латинские корни и происходит от слова Marcus, что трактуется как "воин" или "сильный". Эти мужчины не боятся трудностей и умеют достигать своих целей. Представители этого имени часто отличаются аналитическим умом и стремлением к независимости. В то же время они общительны и обладают хорошим чувством юмора.

Тимофей

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "тот, кто почитает Бога". В древности так часто называли надежных мужчин, которые всегда готовы помочь. Тимофеи легко достигают успеха в творческих сферах и делают все возможное, чтобы почувствовать гармонию с миром.

Забытые украинские имена / Фото Freepik

Остап

Имя Остап имеет греческое происхождение и переводится как "твердый" или "устойчивый". Такие мужчины отличаются независимостью, сообразительностью и харизмой. Они часто имеют сильный характер, но не склонны к агрессии. В то же время у Остапов развито чувство справедливости.

Роман

Это имя имеет латинское происхождение и означает "римский" или "римлянин". Романы легко находят общий язык с людьми, любят приключения и новые впечатления. Такие мужчины могут быть достаточно эмоциональными и склонными к импульсивным решениям.

Какие еще существуют забытые мужские имена

Имя Наум имеет древнееврейское происхождение и означает "тот, кто утешает". Его владельцем был один из двенадцати малых библейских пророков. Святой предсказал разрушение города Ниневии.

В то же время Митрофан, что трактуется как "тот, кто явлен матерью", также можно назвать забытым украинским именем. Ранее оно было популярным в православной среде, особенно среди священников.

Имя Евсей также происходит из Древней Греции и трактуется как "благочестивый" или "праведный". Наши предки так называли людей, которые жили по законам веры и добродетели.