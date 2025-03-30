Редкие и милозвучные: 7 оригинальных идей, как назвать мальчика

В современном мире родители все чаще выбирают для своих сыновей уникальные и оригинальные имена. Они сразу выделяются на фоне традиционных вариантов.

LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут подготовил подборку особенных мужских имен, которыми можно назвать мальчика. Этот материал пригодится для будущих родителей сыновей.

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Подборка оригинальных мужских имен

Лукьян

Это имя имеет латинские корни и означает "тот, что приносит свет". Его владельцы могут быть лидерами, которые будут вдохновлять других людей. Такие мужчины отличаются оптимизмом и добротой, поэтому легко объединяют вокруг себя единомышленников. Лукьяны имеют хорошие ораторские способности и часто занимаются творчеством.

Радомир

Это славянское имя и трактуется как "радость мира". Обычно так называют спокойных ребят, которые любят придерживаться своего плана. Радомиры преимущественно избегают конфликтов и стараются поддерживать дружескую атмосферу в коллективе. Им также свойственна способность легко справляться с трудностями.

Свитояр

Такое имя имеет славянское происхождение и переводится как "тот, кто несет свет". Его представители – очень харизматичные мужчины, которые легко могут заполонить сердца. Представители этого имени поражают своей энергичностью и решительностью при первом знакомстве.

Тадеуш

По одной из версий, это имя происходит из арамейского языка и означает "смелый" или "отважный". Тадеуши часто демонстрируют решительность и отвагу в сложных ситуациях. Такие мужчины всегда остаются преданными своим убеждениям и борются за справедливость. Владельцы этого имени могут быть хорошими друзьями, ведь любят заботиться о близких.

Оригинальные имена для мальчиков / Фото Freepik

Маркиян

Это имя происходит из латинского языка и означает "посвященный Марсу". В современном мире так называют ребят, которые демонстрируют лидерские качества и умело руководят командой. Представители этого имени – отважные и смелые, а их харизма очаровывает многих.

Яромир

Это славянское имя, которое состоит из двух частей: "яр" и "мир" и означает "солнечный свет". Его владельцы постоянно вдохновляют свое окружение на создание чего-то прекрасного. Такие мужчины стремятся достигать больших результатов благодаря своему сильному характеру.

Дамир

По одной из версий, это имя имеет славянское происхождение и образовано от слов "дать" и "мир". Наши предки так часто называли мудрых мужчин, которые имели глубокий внутренний мир. Дамиры умеют легко решить любой конфликт и найти компромисс.

Какие мужские имена имеют хорошую энергетику

В Украине нередко можно услышать мужские имена, которые имеют мощную энергетику. Эти варианты наделяют своих владельцев решительностью, выдержкой и харизмой. К ним относятся: Арсений, Дмитрий, Максим, Александр, Святослав, Богдан и Тимур.