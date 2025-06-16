Сегодня – начало Петрова поста 2025: важные запреты на этот период
- Петров пост 2025 года начинается 16 июня и продлится 13 дней до 28 июня.
Во время поста запрещено лениться, ссориться, брать в долг, праздновать свадьбы, употреблять алкоголь, а также заниматься рукоделием.
Сегодня, 16 июня, стартует Петров пост – самый короткий период очищения перед праздником апостолов Петра и Павла. В этом году он продлится 13 дней и завершится 28 июня.
В это время христиане воздерживаются от потребления мясных и молочных продуктов, ограничивают развлечения и посвящают больше времени молитве и добрым делам. Что нельзя делать в Петров пост – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в Петров пост
Во время Петрова поста существуют определенные ограничения и запреты, которых следует придерживаться верующим. В частности, на это время следует отказаться от употребления мяса, яиц и молочных продуктов. Однако христианам разрешается есть рыбу и морепродукты во все дни, кроме среды и пятницы, поскольку апостол Петр был покровителем рыбаков. В то же время Православная Церковь Украины отмечает, что пост можно соблюдать не всем. Так, детям до 14 лет, беременным женщинам, тяжелобольным и пожилым людям разрешается не ограничивать себя в питании.
Также во время Петрова поста нельзя:
- лениться и бездельничать;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- тратить много денег;
- ссориться, сквернословить, конфликтовать;
- праздновать свадьбы и жениться;
- брать или занимать деньги в долг;
- устраивать шумные вечеринки и празднования;
- употреблять алкоголь и курить;
- думать о плохом;
- завидовать и сплетничать;
- стричь волосы;
- заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
Народные приметы на Петров пост
- Если в первые дни поста идет дождь, то летом будет часто непогода.
- Если в течение Петрова поста на улице будет солнечно, то в этом году будет хороший урожай.
- Если кот постоянно находится рядом с вами, то ожидайте потепления.
- Если в течение этого периода будет туманно, то лето порадует теплом.
- Если во время поста часто будет идти дождь, то в этом году будет неурожай.
- Если в первый день поста увидите радугу, то осень придет рано.