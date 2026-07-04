День национальной полиции Украины 2026: искренние поздравления своими словами и красивые картинки

В День Национальной полиции Украины хочется сказать несколько теплых слов людям, которые каждый день заботятся о нашей безопасности. Их работа не из легких, но без нее трудно представить себе привычную жизнь.

Именно поэтому 24 Канал собрал красивые поздравления, которые можно отправить полицейским по случаю их профессионального праздника.

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Поздравления с Днем Национальной полиции Украины 2026 в прозе

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Поздравляю с Днем полиции! Ваша работа – это не просто служба, это выбор быть рядом с людьми тогда, когда им тяжелее всего. Силы, выдержки и пусть каждая смена завершается благополучно.

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С профессиональным праздником! То, что вы делаете каждый день, – сложно, порой опасно и далеко не всегда заметно со стороны. Но именно благодаря вам люди чувствуют себя немного более защищенными. Спасибо за это от всей души.

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Поздравляю! Пусть этот год принесет больше спокойных дежурств, крепкого здоровья и ощущения, что ваш труд ценится – не только на словах, но и на деле.

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С Днем национальной полиции! Желаю сил – физических и моральных, ведь ваша работа требует и тех, и других. Пусть дома вас ждут, а на службе – все идет так, как запланировано.

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С профессиональным праздником! В то время, когда все вокруг нестабильно, важно знать, что есть люди, которые поддерживают порядок и не сдаются. Спасибо, что вы есть.

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Поздравляю! Пусть каждый ваш день заканчивается дома – живыми, здоровыми и с ощущением, что вы сделали все правильно. Этого я вам желаю больше всего

Поздравления с Днем национальной полиции Украины 2026: картинки



Картинки ко Дню национальной полиции 2026 / Коллаж 24 Канала





С Днем национальной полиции Украины 2026: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем полиции 2026 своими словами / Коллаж 24 Канала



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