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10 марта, 07:00
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Какой церковный праздник в понедельник, 10 марта: почему сегодня нельзя менять постельное белье

Влада Пономарева

10 марта верующие чтят память мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента. Они отказались поклоняться идолам, из-за чего погибли.

В этот день наши предки копали колодцы и ходили в баню. О запретах и приметах на 10 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента

Кодрат родился в III веке, но потерял мать в раннем возрасте. В течение длительного времени мужчина жил в пустыне, где познакомился со многими христианами. Святой углубился в изучение врачебного дела и достиг в нем успеха. Однако Кодрату нравилось также уделять время молитве и Священному Писанию. Наставления мужчины приходили слушать разные люди, среди которых были Киприан, Анект и Крискент. Впрочем, тогда к власти пришел император Декий, который осуждал христианство и стремился распространять язычество. Правитель узнал о деятельности Кодрата, поэтому приказал его схватить вместе с последователями. Хотя мужчину и пытали, он оставался преданным вере и продолжал поддерживать других христиан. Впоследствии Кодрата и его последователей убили мечом.

Что нельзя делать

  • Нельзя отправляться на рыбалку.
  • Не стоит менять постельное белье, потому что будете плохо спать.
  • Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не следует пить алкоголь.

Народные приметы

  • Если журавли уже прилетели, то весна будет теплой.
  • Если услышите грозу, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если небо облачное, то летом часто будет идти дождь.
  • Если на улице ветрено, то ожидайте непогоды.

Что еще отмечают

День Государственного Гимна Украины. Текст гимна утвердил Закон Украины "О Государственном Гимне Украины" 6 марта 2003 года. Однако официально праздник учредил Кабинет Министров в декабре 2021-го. Слова к гимну написал поэт Павел Чубинский, а музыку – композитор Михаил Вербицкий.