Отметим, что наша редакция уже писала о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.
16 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя сажать растения
- 16 июня верующие чтят память святого Тихона Аматунтского, известного своим даром чудотворения.
- Сегодня также отмечают Международный день семейных денежных переводов, установленный ООН в 2018 году.
16 июня верующие чтят память святого Тихона Аматунтского. Он имел дар чудотворения, поэтому постоянно помогал людям.
В этот день наши предки занимались уборкой в доме. О запретах и приметах на 16 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти святого чудотворца Тихона Аматунтского
Он родился в городе Аматунте, что на острове Кипр, в христианской семье. В юном возрасте Тихон получил дар чудотворения, поэтому никогда не отказывал в помощи людям. Так, благодаря деятельности мужчины пустое зернохранилище внезапно наполнилось пшеницей, а сухие виноградные ветви – дали плоды, из которых потом изготавливали вино для Пресвятой Евхаристии. Через некоторое время святой стал диаконом, а позже – епископом Аматунта. Также Тихон активно искоренял язычество, уничтожал идолов и распространял христианскую веру. Что интересно, он даже предсказал день своей смерти, которая наступила в 425 году.
Что нельзя делать
- Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.
- Нельзя лениться.
- Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.
- Не следует сажать растения, потому что они скоро завянут.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то такая погода будет в течение недели.
- Если на улице заметите росу, то ожидайте потепления.
- Если на улице туманно, то скоро начнется ливень.
- Если услышите пение птиц вечером, то на следующий день будет жарко.
Что еще отмечают
Международный день семейных денежных переводов. Его ежегодно отмечают 16 июня с 2015-го. Через три года Организация Объединенных Наций официально установила этот праздник.