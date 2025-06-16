16 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна садити рослини

У цей день наші предки займалися прибирання в хаті. Про заборони й прикмети на 16 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого чудотворця Тихона Аматунтського
Він народився в місті Аматунті, що на острові Кіпрі, у християнській родині. В юному віці Тихон здобув дар чудотворення, тому ніколи не відмовляв у допомозі людям. Так, завдяки діяльності чоловіка порожнє зерносховище раптово наповнилося пшеницею, а сухі виноградні гілки – дали плоди, з яких потім виготовляли вино для Пресвятої Євхаристії. Через деякий час святий став дияконом, а пізніше – єпископом Аматунта. Також Тихон активно викорінював язичництво, знищував ідолів і поширював християнську віру. Що цікаво, він навіть передбачив день своєї смерті, яка настала в 425 році.
Що не можна робити
- Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити та вишивати.
- Не можна лінуватися.
- Не рекомендується лихословити та конфліктувати.
- Не слід садити рослини, бо вони скоро зав'януть.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то така погода буде протягом тижня.
- Якщо надворі помітите росу, то очікуйте потепління.
- Якщо на вулиці туманно, то скоро почнеться злива.
- Якщо почуєте спів птахів ввечері, то на наступний день буде спекотно.
Що ще відзначають
Міжнародний день сімейних грошових переказів. Його щорічно відзначають 16 червня з 2015-го. Через три роки Організація Об'єднаних Націй офіційно встановила це свято.
Зазначимо, що наша редакція вже писала про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.