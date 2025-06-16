16 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна садити рослини

У цей день наші предки займалися прибирання в хаті. Про заборони й прикмети на 16 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого чудотворця Тихона Аматунтського

Він народився в місті Аматунті, що на острові Кіпрі, у християнській родині. В юному віці Тихон здобув дар чудотворення, тому ніколи не відмовляв у допомозі людям. Так, завдяки діяльності чоловіка порожнє зерносховище раптово наповнилося пшеницею, а сухі виноградні гілки – дали плоди, з яких потім виготовляли вино для Пресвятої Євхаристії. Через деякий час святий став дияконом, а пізніше – єпископом Аматунта. Також Тихон активно викорінював язичництво, знищував ідолів і поширював християнську віру. Що цікаво, він навіть передбачив день своєї смерті, яка настала в 425 році.

Що не можна робити

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити та вишивати.

Не можна лінуватися.

Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

Не слід садити рослини, бо вони скоро зав'януть.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода буде протягом тижня.

Якщо надворі помітите росу, то очікуйте потепління.

Якщо на вулиці туманно, то скоро почнеться злива.

Якщо почуєте спів птахів ввечері, то на наступний день буде спекотно.

Що ще відзначають

Міжнародний день сімейних грошових переказів. Його щорічно відзначають 16 червня з 2015-го. Через три роки Організація Об'єднаних Націй офіційно встановила це свято.