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16 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна садити рослини

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 16 червня віряни вшановують пам'ять святого Тихона Аматунтського, відомого своїм даром чудотворення.
  • Сьогодні також відзначають Міжнародний день сімейних грошових переказів, встановлений ООН у 2018 році.
Яке церковне свято
Яке церковне свято / Колаж LifeStyle24

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.

16 червня віряни вшановують пам'ять святого Тихона Аматунтського. Він мав дар чудотворення, тому постійно допомагав людям.

У цей день наші предки займалися прибирання в хаті. Про заборони й прикмети на 16 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого чудотворця Тихона Аматунтського

Він народився в місті Аматунті, що на острові Кіпрі, у християнській родині. В юному віці Тихон здобув дар чудотворення, тому ніколи не відмовляв у допомозі людям. Так, завдяки діяльності чоловіка порожнє зерносховище раптово наповнилося пшеницею, а сухі виноградні гілки – дали плоди, з яких потім виготовляли вино для Пресвятої Євхаристії. Через деякий час святий став дияконом, а пізніше – єпископом Аматунта. Також Тихон активно викорінював язичництво, знищував ідолів і поширював християнську віру. Що цікаво, він навіть передбачив день своєї смерті, яка настала в 425 році.

Що не можна робити

  • Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити та вишивати.
  • Не можна лінуватися.
  • Не рекомендується лихословити та конфліктувати.
  • Не слід садити рослини, бо вони скоро зав'януть.

Народні прикмети

  • Якщо сьогодні піде дощ, то така погода буде протягом тижня.
  • Якщо надворі помітите росу, то очікуйте потепління.
  • Якщо на вулиці туманно, то скоро почнеться злива.
  • Якщо почуєте спів птахів ввечері, то на наступний день буде спекотно.

Що ще відзначають

Міжнародний день сімейних грошових переказів. Його щорічно відзначають 16 червня з 2015-го. Через три роки Організація Об'єднаних Націй офіційно встановила це свято.

Зазначимо, що наша редакція вже писала про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.