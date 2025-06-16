16 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя сажать растения

В этот день наши предки занимались уборкой в доме. О запретах и приметах на 16 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого чудотворца Тихона Аматунтского

Он родился в городе Аматунте, что на острове Кипр, в христианской семье. В юном возрасте Тихон получил дар чудотворения, поэтому никогда не отказывал в помощи людям. Так, благодаря деятельности мужчины пустое зернохранилище внезапно наполнилось пшеницей, а сухие виноградные ветви – дали плоды, из которых потом изготавливали вино для Пресвятой Евхаристии. Через некоторое время святой стал диаконом, а позже – епископом Аматунта. Также Тихон активно искоренял язычество, уничтожал идолов и распространял христианскую веру. Что интересно, он даже предсказал день своей смерти, которая наступила в 425 году.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.

Нельзя лениться.

Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.

Не следует сажать растения, потому что они скоро завянут.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то такая погода будет в течение недели.

Если на улице заметите росу, то ожидайте потепления.

Если на улице туманно, то скоро начнется ливень.

Если услышите пение птиц вечером, то на следующий день будет жарко.

Что еще отмечают

Международный день семейных денежных переводов. Его ежегодно отмечают 16 июня с 2015-го. Через три года Организация Объединенных Наций официально установила этот праздник.