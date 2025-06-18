18 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя рассказывать о своих успехах

18 июня верующие чтят память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Их казнили за преданность Богу.

В этот день наши предки работали на огороде и плели венки. О запретах и приметах на 18 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Леонтия, Ипатия и Феодула

Он имел греческое происхождение и жил в I веке во времена правления императора Веспасиана. Известно, что Леонтий также был римским военачальником и служил в городе Триполи Финикийском. В народе мужчину уважали за храбрость, мудрость и глубокую веру в Иисуса Христа. Когда в город отправили воина Ипатия с приказом схватить святого за христианскую проповедь, то произошло чудо. Военный тяжело заболел и, увидев во сне Ангела, впоследствии исцелился. После этого Ипатий вместе со своим товарищем Феодулом прибыл в город, где благодаря Леонтию окрестился. Однако через некоторое время за это всех трех мужчин схватили и казнили. Тела мучеников похоронили вблизи Триполи.

Что нельзя делать

Не следует думать о плохом и грустить.

Не рекомендуется брать деньги в долг.

Не стоит отправляться в дальние путешествия.

Нельзя рассказывать кому-то о своих успехах, потому что накличете неудачи.

Народные приметы

Если на улице увидите росу, то в этом году будет обильный урожай.

Если утром будет туманно, то сегодня будет жарко.

Если услышите пение птиц, то скоро потеплеет.

Если на небе плохо видно звезды, то ожидайте плохих новостей.

Что еще отмечают

Международный день борьбы с языком ненависти. Его ежегодно отмечают 18 июня. Этот праздник установила Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году. В этот день во многих странах проводят различные мероприятия с целью противодействия высказываниям, которые стали причиной вражды.

О других международных и профессиональных праздниках июня 2025 года – читайте далее в материале.