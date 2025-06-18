18 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя рассказывать о своих успехах
- 18 июня чтят память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, которых казнили за преданность Богу.
- Сегодня также отмечают Международный день борьбы с языком ненависти.
18 июня верующие чтят память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Их казнили за преданность Богу.
В этот день наши предки работали на огороде и плели венки. О запретах и приметах на 18 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого мученика Леонтия, Ипатия и Феодула
Он имел греческое происхождение и жил в I веке во времена правления императора Веспасиана. Известно, что Леонтий также был римским военачальником и служил в городе Триполи Финикийском. В народе мужчину уважали за храбрость, мудрость и глубокую веру в Иисуса Христа. Когда в город отправили воина Ипатия с приказом схватить святого за христианскую проповедь, то произошло чудо. Военный тяжело заболел и, увидев во сне Ангела, впоследствии исцелился. После этого Ипатий вместе со своим товарищем Феодулом прибыл в город, где благодаря Леонтию окрестился. Однако через некоторое время за это всех трех мужчин схватили и казнили. Тела мучеников похоронили вблизи Триполи.
Что нельзя делать
- Не следует думать о плохом и грустить.
- Не рекомендуется брать деньги в долг.
- Не стоит отправляться в дальние путешествия.
- Нельзя рассказывать кому-то о своих успехах, потому что накличете неудачи.
Народные приметы
- Если на улице увидите росу, то в этом году будет обильный урожай.
- Если утром будет туманно, то сегодня будет жарко.
- Если услышите пение птиц, то скоро потеплеет.
- Если на небе плохо видно звезды, то ожидайте плохих новостей.
Что еще отмечают
Международный день борьбы с языком ненависти. Его ежегодно отмечают 18 июня. Этот праздник установила Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году. В этот день во многих странах проводят различные мероприятия с целью противодействия высказываниям, которые стали причиной вражды.
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