В этот день наши предки работали на огороде и плели венки. О запретах и приметах на 18 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого мученика Леонтия, Ипатия и Феодула

Он имел греческое происхождение и жил в I веке во времена правления императора Веспасиана. Известно, что Леонтий также был римским военачальником и служил в городе Триполи Финикийском. В народе мужчину уважали за храбрость, мудрость и глубокую веру в Иисуса Христа. Когда в город отправили воина Ипатия с приказом схватить святого за христианскую проповедь, то произошло чудо. Военный тяжело заболел и, увидев во сне Ангела, впоследствии исцелился. После этого Ипатий вместе со своим товарищем Феодулом прибыл в город, где благодаря Леонтию окрестился. Однако через некоторое время за это всех трех мужчин схватили и казнили. Тела мучеников похоронили вблизи Триполи.

Что нельзя делать

  • Не следует думать о плохом и грустить.
  • Не рекомендуется брать деньги в долг.
  • Не стоит отправляться в дальние путешествия.
  • Нельзя рассказывать кому-то о своих успехах, потому что накличете неудачи.

Народные приметы

  • Если на улице увидите росу, то в этом году будет обильный урожай.
  • Если утром будет туманно, то сегодня будет жарко.
  • Если услышите пение птиц, то скоро потеплеет.
  • Если на небе плохо видно звезды, то ожидайте плохих новостей.

Что еще отмечают

Международный день борьбы с языком ненависти. Его ежегодно отмечают 18 июня. Этот праздник установила Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году. В этот день во многих странах проводят различные мероприятия с целью противодействия высказываниям, которые стали причиной вражды.

О других международных и профессиональных праздниках июня 2025 года – читайте далее в материале.