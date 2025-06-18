У цей день наші предки працювали на городі та плели вінки. Про заборони й прикмети на 18 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Православний календар на червень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого мученика Леонтія, Іпатія і Феодула

Він мав грецьке походження та жив у I столітті за часів правління імператора Веспасіана. Відомо, що Леонтій також був римським воєначальником і служив у місті Триполі Фінікійському. У народі чоловіка поважали за хоробрість, мудрість і глибоку віру в Ісуса Христа. Коли до міста відправили воїна Іпатія з наказом схопити святого за християнську проповідь, то сталося диво. Військовий тяжко захворів і, побачивши у сні Ангела, згодом зцілився. Після цього Іпатій разом зі своїм товаришем Феодулом прибув до міста, де завдяки Леонтію охрестився. Однак через деякий час за це всіх трьох чоловіків схопили та стратили. Тіла мучеників поховали поблизу Триполі.

Що не можна робити

Не слід думати про погане та сумувати.

Не рекомендується брати гроші в борг.

Не варто вирушати в далекі подорожі.

Не можна розповідати комусь про свої успіхи, бо накличете невдачі.

Народні прикмети

Якщо надворі побачите росу, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо вранці буде туманно, то сьогодні буде спекотно.

Якщо почуєте спів птахів, то скоро потеплішає.

Якщо на небі погано видно зорі, то очікуйте поганих новин.

Що ще відзначають

Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Його щорічно відзначають 18 червня. Це свято встановила Генеральна Асамблея ООН у 2019 році. У цей день у багатьох країнах проводять різноманітні заходи з метою протидії висловлюванням, які стали причиною ворожнечі.

Про інші міжнародні й професійні свята червня 2025 року – читайте далі в матеріалі.