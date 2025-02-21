21 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя носить старую одежду дома

21 февраля верующие чтят память преподобного Тимофея Олимпийского. За свой духовный образ жизни он получил дар исцеления.

В этот день наши предки начинали готовиться к весне. О запретах и приметах на 21 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Тимофея Олимпийского

О жизни святого сохранилось мало информации до наших дней. Тимофей родился в Италии и с ранних лет начал работать в монастыре "Символы", что в Малой Азии. Мужчина придерживался строгого поста и много молился. Преподобный получил дар исцеления за свой духовный образ жизни. Тимофей помогал больным людям и изгонял из них бесов, а впоследствии стал отшельником. До самой смерти он оставался преданным Господу. Мужчина умер в глубокой старости примерно в 795 году.

Что нельзя делать

Не рекомендуется начинать делать новые дела.

Не стоит употреблять алкоголь и переедать.

Не следует носить старые вещи дома, потому что тогда привлечете неурядицы в жизнь.

Нельзя заниматься домашними делами, в частности стирать и убирать.

Народные приметы народные приметы

Если увидите белых зайцев, то скоро выпадет снег.

Если на улице тепло, вскоре придет весна.

Если снег уже растаял, то ожидайте потепления.

Если на небе хорошо видно Луну, то в этом году будет хороший урожай.

Что еще отмечают

Международный день родного языка. Этот праздник ежегодно отмечают с 2000 года. Его начали по инициативе ЮНЕСКО в 1999-м. В этот день люди напоминают о важности развития и сохранения языков, которые находятся на грани исчезновения.