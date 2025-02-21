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21 февраля, 07:00
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21 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя носить старую одежду дома

Влада Пономарева

21 февраля верующие чтят память преподобного Тимофея Олимпийского. За свой духовный образ жизни он получил дар исцеления.

В этот день наши предки начинали готовиться к весне. О запретах и приметах на 21 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Тимофея Олимпийского

О жизни святого сохранилось мало информации до наших дней. Тимофей родился в Италии и с ранних лет начал работать в монастыре "Символы", что в Малой Азии. Мужчина придерживался строгого поста и много молился. Преподобный получил дар исцеления за свой духовный образ жизни. Тимофей помогал больным людям и изгонял из них бесов, а впоследствии стал отшельником. До самой смерти он оставался преданным Господу. Мужчина умер в глубокой старости примерно в 795 году.

Что нельзя делать

  • Не рекомендуется начинать делать новые дела.
  • Не стоит употреблять алкоголь и переедать.
  • Не следует носить старые вещи дома, потому что тогда привлечете неурядицы в жизнь.
  • Нельзя заниматься домашними делами, в частности стирать и убирать.

Народные приметы народные приметы

  • Если увидите белых зайцев, то скоро выпадет снег.
  • Если на улице тепло, вскоре придет весна.
  • Если снег уже растаял, то ожидайте потепления.
  • Если на небе хорошо видно Луну, то в этом году будет хороший урожай.

Что еще отмечают

Международный день родного языка. Этот праздник ежегодно отмечают с 2000 года. Его начали по инициативе ЮНЕСКО в 1999-м. В этот день люди напоминают о важности развития и сохранения языков, которые находятся на грани исчезновения.