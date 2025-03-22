Укр Рус
lifestyle 24 Традиции Какой церковный праздник в субботу, 22 марта: почему сегодня нельзя держать острые предметы в руках
22 марта, 07:00
2

Какой церковный праздник в субботу, 22 марта: почему сегодня нельзя держать острые предметы в руках

Влада Пономарева
Основні тези
  • 22 марта чтят память священномученика Василия Анкирского.
  • Сегодня также отмечают День таксиста.

22 марта верующие чтят память священномученика Василия Анкирского. Его замучили до смерти из-за распространения христианства.

В этот день наши предки пекли печенье и пампушки, которыми потом угощали соседей и родственников. О запретах и приметах на 22 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Календарь религиозных праздников на март 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти священномученика Василия Анкирского

Он был пресвитером в Анкире Галатийской и призвал людей исповедовать христианство даже во время распространения арианской ереси. За проповедование веры Василия лишили сана священника. Однако он снова получил свою должность после Палестинского Собора 230 епископов. В течение жизни мужчина разоблачал ариан и распространял христианство среди народа. В связи с этим, святого преследовали и жестоко пытали, но это не отвратило Василия от веры. Поэтому император Юлиан приказал издеваться над пресвитером, пока тот не погибнет. До самой смерти святой молился Богу.

Что нельзя делать

  • Не стоит конфликтовать и сквернословить.
  • Нельзя вышивать, вязать и шить.
  • Не следует держать в руках острые предметы, потому что тогда сократите себе продолжительность жизни.
  • Не рекомендуется подметать и мыть пол.

Народные приметы

  • Если на улице солнечно, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если небо облачное, то ожидайте непогоду.
  • Если увидите стаю птиц, то весна будет теплой.
  • Если солнце будет иметь красные круги, то вскоре птицы вернутся из теплых краев.

Что еще отмечают

День таксиста. Его ежегодно отмечают 22 марта. Дело в том, что именно в этот день, в 1907 году, в Лондоне начали ездить кэбы – экипажи, которые перевозили людей. Впоследствии этот транспорт получил другое название – "такси".