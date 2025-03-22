Какой церковный праздник в субботу, 22 марта: почему сегодня нельзя держать острые предметы в руках

22 марта верующие чтят память священномученика Василия Анкирского. Его замучили до смерти из-за распространения христианства.

В этот день наши предки пекли печенье и пампушки, которыми потом угощали соседей и родственников. О запретах и приметах на 22 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти священномученика Василия Анкирского

Он был пресвитером в Анкире Галатийской и призвал людей исповедовать христианство даже во время распространения арианской ереси. За проповедование веры Василия лишили сана священника. Однако он снова получил свою должность после Палестинского Собора 230 епископов. В течение жизни мужчина разоблачал ариан и распространял христианство среди народа. В связи с этим, святого преследовали и жестоко пытали, но это не отвратило Василия от веры. Поэтому император Юлиан приказал издеваться над пресвитером, пока тот не погибнет. До самой смерти святой молился Богу.

Что нельзя делать

Не стоит конфликтовать и сквернословить.

Нельзя вышивать, вязать и шить.

Не следует держать в руках острые предметы, потому что тогда сократите себе продолжительность жизни.

Не рекомендуется подметать и мыть пол.

Народные приметы

Если на улице солнечно, то в этом году будет хороший урожай.

Если небо облачное, то ожидайте непогоду.

Если увидите стаю птиц, то весна будет теплой.

Если солнце будет иметь красные круги, то вскоре птицы вернутся из теплых краев.

Что еще отмечают

День таксиста. Его ежегодно отмечают 22 марта. Дело в том, что именно в этот день, в 1907 году, в Лондоне начали ездить кэбы – экипажи, которые перевозили людей. Впоследствии этот транспорт получил другое название – "такси".