У цей день наші предки пекли печиво та пампушки, якими потім пригощали сусідів і родичів. Про заборони й прикмети на 22 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті священномученика Василя Анкірського

Він був пресвітером в Анкірі Галатійській та закликав людей сповідувати християнство навіть під час поширення аріанської єресі. За проповідування віри Василя позбавили сану священника. Однак він знову отримав свою посаду після Палестинського Собору 230 єпископів. Протягом життя чоловік викривав аріан та поширював християнство серед народу. У зв'язку з цим, святого переслідували та жорстоко катували, але це не відвернуло Василя від віри. Тому імператор Юліан Відступник наказав знущатися з пресвітера, поки той не загине. До самої смерті святий молився Богові.

Що не можна робити

Не варто конфліктувати та лихословити.

Не можна вишивати, в'язати та шити.

Не слід тримати у руках гострі предмети, бо тоді скоротите собі тривалість життя.

Не рекомендується підмітати та мити підлогу.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо небо хмарне, то очікуйте негоду.

Якщо побачите зграю птахів, то весна буде теплою.

Якщо сонце буде мати червоні кола, то незабаром птахи повернуться з теплих країв.

Що ще відзначають

День таксиста. Його щорічно відзначають 22 березня. Річ у тім, що саме у цей день, у 1907 році, в Лондоні почали їздити кеби – екіпажі, які перевозили людей. Згодом цей транспорт отримав іншу назву – "таксі".