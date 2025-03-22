В этот день наши предки пекли печенье и пампушки, которыми потом угощали соседей и родственников. О запретах и приметах на 22 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти священномученика Василия Анкирского
Он был пресвитером в Анкире Галатийской и призвал людей исповедовать христианство даже во время распространения арианской ереси. За проповедование веры Василия лишили сана священника. Однако он снова получил свою должность после Палестинского Собора 230 епископов. В течение жизни мужчина разоблачал ариан и распространял христианство среди народа. В связи с этим, святого преследовали и жестоко пытали, но это не отвратило Василия от веры. Поэтому император Юлиан приказал издеваться над пресвитером, пока тот не погибнет. До самой смерти святой молился Богу.
Что нельзя делать
- Не стоит конфликтовать и сквернословить.
- Нельзя вышивать, вязать и шить.
- Не следует держать в руках острые предметы, потому что тогда сократите себе продолжительность жизни.
- Не рекомендуется подметать и мыть пол.
Народные приметы
- Если на улице солнечно, то в этом году будет хороший урожай.
- Если небо облачное, то ожидайте непогоду.
- Если увидите стаю птиц, то весна будет теплой.
- Если солнце будет иметь красные круги, то вскоре птицы вернутся из теплых краев.
Что еще отмечают
День таксиста. Его ежегодно отмечают 22 марта. Дело в том, что именно в этот день, в 1907 году, в Лондоне начали ездить кэбы – экипажи, которые перевозили людей. Впоследствии этот транспорт получил другое название – "такси".