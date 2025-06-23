23 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя пить алкоголь

23 июня верующие чтят память святой мученицы Агриппины. Она погибла из-за преданности христианству.

В этот день наши предки старались делать только добрые дела. О запретах и приметах на 23 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святой мученицы Агриппины

Она жила в III веке и происходила из состоятельной семьи. Еще в юном возрасте святая решила посвятить свою жизнь Богу, выбрав путь девичества и чистоты. Ее пример вдохновлял других девушек отказаться от соблазнов, а вместо этого служить Господу. Во время преследований христиан при императоре Валериане Агриппину обвинили в том, что она якобы заставляет женщин не выходить замуж. За это святую схватили и нанесли ей страшные пытки. Однако Агриппина мужественно выдержала все издевательства и не отреклась от веры в Бога. Через некоторое время святая отошла в вечность.

Что нельзя делать

Не следует пить алкоголь, потому что притянете болезни в семью.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит сквернословить, сплетничать и конфликтовать.

Народные приметы

Если на улице дождь, то летом будет жарко.

Если сегодня собрать лекарственные травы, то будете здоровыми весь год.

Если на улице жарко, то лето будет сухим.

Если небо ясное, то в этом году будет щедрый урожай.

Что еще отмечают

День государственной службы Украины. Его ежегодно отмечают 23 июня вместе с Днем государственной службы ООН. Этот праздник в Украине установил тогдашний президент Леонид Кучма в 2003 году.

Напомним, что наша редакция уже писала о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.