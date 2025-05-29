29 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя начинать новые дела
- 29 мая верующие отмечают Вознесение Господне, которое символизирует победу духовного над телесным.
- Сегодня также отмечают Международный день миротворцев ООН.
29 мая верующие отмечают Вознесение Господне. Это один из самых главных праздников в христианстве, который всегда приходится на 40-й день после Пасхи.
В это время наши предки нередко справляли свадьбы. О запретах и приметах на 29 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
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Вознесение Господне 2025
Вознесение Господне символизирует победу духовного над телесным. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос в последний раз явился апостолам после Своего воскресения. Спаситель благословил учеников и поднялся на небеса. Так, завершился Его земной путь, а человечество получило надежду на спасение и вечную жизнь.
В этот праздник верующие традиционно идут в церковь. Считается, что в этот день Господь слышит молитвы и просьбы всех верующих, но важно обращаться к Иисусу Христу искренне. В Украине на Вознесение Господне также принято выпекать "лесенки" – обрядовое печенье в форме ступеней, которые символизируют путь Иисуса на небеса.
Что нельзя делать
- Не стоит конфликтовать и сплетничать.
- Нельзя думать о плохом и грустить.
- Не следует отправляться в дальнее путешествие.
- Не рекомендуется начинать новые дела, потому что тогда привлечете неудачи.
Народные приметы
- Если на улице солнечно, то в сентябре будет тепло.
- Если на улице туманно, то вскоре потеплеет.
- Если сегодня жарко, то ожидайте дождей.
- Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет обильный урожай.
Что еще отмечают
Международный день миротворцев ООН. Его ежегодно отмечают 29 мая с 2002 года по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В Украине начали праздновать этот день в 2003-м после того, как тогдашний президент подписал соответствующий Указ.
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