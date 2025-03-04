Какой церковный праздник во вторник, 4 марта: почему сегодня нельзя тратить много денег

4 марта верующие чтят память преподобного Герасима, что на Иордане. Он основал монастырь, где установил пятидневный пост и учил своих последователей.

В этот день наши предки занимались приготовлением выпечки и помогали нуждающимся. О запретах и приметах на 4 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.

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День памяти преподобного Герасима Иорданского

Он родился в Ликии. Во взрослом возрасте мужчина принял монашество и отправился в пустыню в Египте. Герасим много молился, потому что стремился к духовному совершенствованию. Через некоторое время он прибыл в Палестину и открыл монастырь у реки Иордан. Там он создал строгие правила, установил график постов и литургий и учил своих последователей вере. Герасима уважали в народе, ведь мужчина придерживался духовного образа жизни. До конца жизни святой преданно служил Богу и был примером для других. Герасим мирно отошел в вечность.

Что нельзя делать

Не стоит отказывать в помощи бедным и нуждающимся.

Не следует планировать дальние поездки и путешествия.

Не рекомендуется тратить много денег, потому что тогда привлечете материальные проблемы.

Нельзя спорить и ссориться с родными.

Народные приметы народные приметы

Если на улице солнечно, то ожидайте хорошего урожая.

Если увидите грачей, то в ближайшее время не будет снежить.

Если на небе не видно облаков, то весна будет теплой.

Если увидите стаю птиц, то ожидайте потепления.

Что еще отмечают

Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Его ежегодно отмечают 4 марта, начиная с 2009 года. Именно тогда неправительственная организация GIPF предложила создать день, который бы напоминал об угрозе сексуального рабства в современном мире.