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5 февраля, 07:00
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5 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя смотреть на звезды

Влада Пономарева

5 февраля верующие чтят память святой мученицы Агафьи. Она претерпела страшные пытки из-за преданности Богу.

В этот день наши предки убирались в домах и занимались хозяйством. О запретах и приметах 5 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святой мученицы Агафьи

Она родилась в семье состоятельных христиан в Сицилии. Девушка была очень красивой, поэтому многие мужчины восхищались ее красотой. Агафья жила во времена императора Декия, который преследовал верующих. Правитель области Квинтиан был поражен богатством и красотой девушки, поэтому приказал ее схватить и привести в дом одной состоятельной женщины. Там Агафью пытались соблазнить развлечениями и красивой одеждой и заставить отречься от христианства, приняв язычество. Однако она отказалась, за что подверглась страшным пыткам. В тюрьме перед мученицей предстал святой апостол Петр, который вылечил ее раны. Удивленный правитель решил снова подвергнуть пыткам Агафью, но началось землетрясение, из-за которого погибли люди. После этого девушку снова бросили в тюрьму, где мученица вскоре умерла.

Что нельзя делать

  • Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не следует брать или занимать деньги в долг.
  • Не стоит смотреть на звезды, потому что тогда накличете скорую смерть.
  • Нельзя конфликтовать, завидовать и сплетничать.

Народные приметы

  • Если сегодня выпадет снег, то ожидайте потепления.
  • Если на улице мороз, то летом будет очень жарко.
  • Если на улице тепло, то весна придет рано.
  • Если ясно будет светить солнце, то вскоре будет тепло.

Что еще отмечают

Всемирный день "Нутеллы". Его ежегодно отмечают 5 февраля, начиная с 2007 года. Этот праздник ввела блогер Сара Россо. Что интересно, эта шоколадная паста появилась в итальянском городе Альба.