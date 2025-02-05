У цей день наші предки прибиралися в будинках та займалися господарством. Про заборони й прикмети 5 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святої мучениці Агафії

Вона народилася у сім'ї заможних християн в Сицилії. Дівчина була дуже вродливою, тому багато чоловіків захоплювалися її красою. Агафія жила за часів імператора Декія, який переслідував вірян. Правитель області Квінтіан був вражений багатством і красою дівчини, тому наказав її схопити та привести до будинку однієї заможної жінки. Там Агафію намагалися спокусити розвагами й гарним одягом та змусити зректися християнства, прийнявши язичництво. Однак вона відмовилася, за що зазнала страшних катувань. У в'язниці перед мученицею постав святий апостол Петро, який вилікував її рани. Здивований правитель вирішив знову завдати тортур Агафії, але розпочався землетрус, через який загинули люди. Після цього дівчину знову кинули до в'язниці, де мучениця невдовзі померла.

Що не можна робити

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Не слід брати або позичати гроші в борг.

Не варто дивитися на зорі, бо тоді накличете швидку смерть.

Не можна конфліктувати, заздрити та пліткувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні випаде сніг, то очікуйте потепління.

Якщо надворі мороз, то влітку буде дуже спекотно.

Якщо на вулиці тепло, то весна прийде рано.

Якщо ясно світитиме сонце, то незабаром буде тепло.

Що ще відзначають

Всесвітній день "Нутелли". Його щорічно відзначають 5 лютого, починаючи з 2007 року. Це свято запровадила блогерка Сара Россо. Що цікаво, ця шоколадна паста з'явилася в італійському місті Альба.