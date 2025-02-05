В этот день наши предки убирались в домах и занимались хозяйством. О запретах и приметах 5 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святой мученицы Агафьи

Она родилась в семье состоятельных христиан в Сицилии. Девушка была очень красивой, поэтому многие мужчины восхищались ее красотой. Агафья жила во времена императора Декия, который преследовал верующих. Правитель области Квинтиан был поражен богатством и красотой девушки, поэтому приказал ее схватить и привести в дом одной состоятельной женщины. Там Агафью пытались соблазнить развлечениями и красивой одеждой и заставить отречься от христианства, приняв язычество. Однако она отказалась, за что подверглась страшным пыткам. В тюрьме перед мученицей предстал святой апостол Петр, который вылечил ее раны. Удивленный правитель решил снова подвергнуть пыткам Агафью, но началось землетрясение, из-за которого погибли люди. После этого девушку снова бросили в тюрьму, где мученица вскоре умерла.

Что нельзя делать

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует брать или занимать деньги в долг.

Не стоит смотреть на звезды, потому что тогда накличете скорую смерть.

Нельзя конфликтовать, завидовать и сплетничать.

Народные приметы

Если сегодня выпадет снег, то ожидайте потепления.

Если на улице мороз, то летом будет очень жарко.

Если на улице тепло, то весна придет рано.

Если ясно будет светить солнце, то вскоре будет тепло.

Что еще отмечают

Всемирный день "Нутеллы". Его ежегодно отмечают 5 февраля, начиная с 2007 года. Этот праздник ввела блогер Сара Россо. Что интересно, эта шоколадная паста появилась в итальянском городе Альба.