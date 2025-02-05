В этот день наши предки убирались в домах и занимались хозяйством. О запретах и приметах 5 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святой мученицы Агафьи
Она родилась в семье состоятельных христиан в Сицилии. Девушка была очень красивой, поэтому многие мужчины восхищались ее красотой. Агафья жила во времена императора Декия, который преследовал верующих. Правитель области Квинтиан был поражен богатством и красотой девушки, поэтому приказал ее схватить и привести в дом одной состоятельной женщины. Там Агафью пытались соблазнить развлечениями и красивой одеждой и заставить отречься от христианства, приняв язычество. Однако она отказалась, за что подверглась страшным пыткам. В тюрьме перед мученицей предстал святой апостол Петр, который вылечил ее раны. Удивленный правитель решил снова подвергнуть пыткам Агафью, но началось землетрясение, из-за которого погибли люди. После этого девушку снова бросили в тюрьму, где мученица вскоре умерла.
Что нельзя делать
- Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует брать или занимать деньги в долг.
- Не стоит смотреть на звезды, потому что тогда накличете скорую смерть.
- Нельзя конфликтовать, завидовать и сплетничать.
Народные приметы
- Если сегодня выпадет снег, то ожидайте потепления.
- Если на улице мороз, то летом будет очень жарко.
- Если на улице тепло, то весна придет рано.
- Если ясно будет светить солнце, то вскоре будет тепло.
Что еще отмечают
Всемирный день "Нутеллы". Его ежегодно отмечают 5 февраля, начиная с 2007 года. Этот праздник ввела блогер Сара Россо. Что интересно, эта шоколадная паста появилась в итальянском городе Альба.