5 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя смотреть в зеркало вечером
5 марта верующие чтят память святого Конона Мандонского. Он претерпел страшные мучения из-за преданности христианству.
В этот день наши предки проводили как можно больше времени в семейном кругу. О запретах и приметах на 5 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.
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День памяти святого Конона Мандонского
Он родился в Назарете Галилейском, а впоследствии переехал в город Мандон. Мужчина вел набожный образ жизни, много молился и делал добрые дела. Однако Конон жил во времена правления императора Декия, который жестоко преследовал христиан. Однажды святого схватили и привели к городскому наместнику, по имени Публий. Тот пытался заставить Конона принести жертву идолам и отречься от веры. Впрочем, святой отказался, за что подвергся страшным мучениям. До самой смерти Конон оставался преданным Иисусу Христу.
Что нельзя делать
- Не рекомендуется сплетничать и завидовать.
- Нельзя пользоваться острыми предметами.
- Не стоит смотреть в зеркало после захода солнца, потому что тогда накличете беды в семью.
- Не следует употреблять алкоголь.
Народные приметы
- Если увидите стаю птиц, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на улице заметите подснежники, то ожидайте потепления.
- Если на улице солнечно, то летом будет жарко.
- Если на небе хорошо видно звезды, то весна будет длительной.
Что еще отмечают
Всемирный день энергоэффективности. Его ежегодно отмечают 5 марта. В 1998 году в Австрии состоялась конференция, посвященная проблемам энергоэффективности. Именно там предложили идею учредить этот праздник. В этот день люди вспоминают о важности экономии электроэнергии в современном мире.