В этот день наши предки проводили как можно больше времени в семейном кругу. О запретах и приметах на 5 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.

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День памяти святого Конона Мандонского

Он родился в Назарете Галилейском, а впоследствии переехал в город Мандон. Мужчина вел набожный образ жизни, много молился и делал добрые дела. Однако Конон жил во времена правления императора Декия, который жестоко преследовал христиан. Однажды святого схватили и привели к городскому наместнику, по имени Публий. Тот пытался заставить Конона принести жертву идолам и отречься от веры. Впрочем, святой отказался, за что подвергся страшным мучениям. До самой смерти Конон оставался преданным Иисусу Христу.

Что нельзя делать

  • Не рекомендуется сплетничать и завидовать.
  • Нельзя пользоваться острыми предметами.
  • Не стоит смотреть в зеркало после захода солнца, потому что тогда накличете беды в семью.
  • Не следует употреблять алкоголь.

Народные приметы

  • Если увидите стаю птиц, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если на улице заметите подснежники, то ожидайте потепления.
  • Если на улице солнечно, то летом будет жарко.
  • Если на небе хорошо видно звезды, то весна будет длительной.

Что еще отмечают

Всемирный день энергоэффективности. Его ежегодно отмечают 5 марта. В 1998 году в Австрии состоялась конференция, посвященная проблемам энергоэффективности. Именно там предложили идею учредить этот праздник. В этот день люди вспоминают о важности экономии электроэнергии в современном мире.