В этот день наши предки проводили как можно больше времени в семейном кругу. О запретах и приметах на 5 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.

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День памяти святого Конона Мандонского

Он родился в Назарете Галилейском, а впоследствии переехал в город Мандон. Мужчина вел набожный образ жизни, много молился и делал добрые дела. Однако Конон жил во времена правления императора Декия, который жестоко преследовал христиан. Однажды святого схватили и привели к городскому наместнику, по имени Публий. Тот пытался заставить Конона принести жертву идолам и отречься от веры. Впрочем, святой отказался, за что подвергся страшным мучениям. До самой смерти Конон оставался преданным Иисусу Христу.

Что нельзя делать

Не рекомендуется сплетничать и завидовать.

Нельзя пользоваться острыми предметами.

Не стоит смотреть в зеркало после захода солнца, потому что тогда накличете беды в семью.

Не следует употреблять алкоголь.

Народные приметы

Если увидите стаю птиц, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице заметите подснежники, то ожидайте потепления.

Если на улице солнечно, то летом будет жарко.

Если на небе хорошо видно звезды, то весна будет длительной.

Что еще отмечают

Всемирный день энергоэффективности. Его ежегодно отмечают 5 марта. В 1998 году в Австрии состоялась конференция, посвященная проблемам энергоэффективности. Именно там предложили идею учредить этот праздник. В этот день люди вспоминают о важности экономии электроэнергии в современном мире.