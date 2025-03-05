У цей день наші предки проводили якомога більше часу в сімейному колі. Про заборони й прикмети на 5 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

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День пам'яті святого Конона Мандонського

Він народився у Назареті Галілейському, а згодом переїхав до міста Мандон. Чоловік вів побожний спосіб життя, багато молився та робив добрі справи. Однак Конон жив за часів правління імператора Декія, який жорстоко переслідував християн. Одного дня святого схопили та привели до міського намісника, на ім'я Публій. Той намагався змусити Конона принести жертву ідолам і зректися віри. Втім, святий відмовився, за що зазнав страшних мук. До самої смерті Конон залишався відданим Ісусу Христу.

Що не можна робити

Не рекомендується пліткувати та заздрити.

Не можна користуватися гострими предметами.

Не варто дивитися в дзеркало після заходу сонця, бо тоді накличете біди в родину.

Не слід вживати алкоголь.

Народні прикмети

Якщо побачите зграю птахів, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо надворі помітите проліски, то очікуйте потепління.

Якщо на вулиці сонячно, то влітку буде спекотно.

Якщо на небі добре видно зорі, то весна буде тривалою.

Що ще відзначають

Всесвітній день енергоефективності. Його щорічно відзначають 5 березня. У 1998 році в Австрії відбулася конференція, присвячена проблемам енергоефективності. Саме там запропонували ідею заснувати це свято. У цей день люди згадують про важливість економії електроенергії в сучасному світі.