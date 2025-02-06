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6 февраля, 07:00
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Какой церковный праздник в четверг, 6 февраля: почему сегодня нельзя начинать ремонт

Влада Пономарева

6 февраля верующие чтят память святого преподобного Вукола. При жизни он преданно служил Богу и проповедовал христианство.

В этот день наши предки заботились о коровах и проводили время за молитвой. О запретах и приметах 6 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Вукола

До наших времен сохранилось немного информации о жизни преподобного. Он был епископом Смирнским и учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. При жизни Вукол проповедовал христианство и обратил много язычников к вере. Мужчина преданно служил Богу и отстаивал идеи Христа. Святой умер во II веке. Возле могилы Вукола выросло дерево, к которому приходили верующие, чтобы исцелиться от болезней.

Что нельзя делать

  • Не рекомендуется выносить мусор из дома вечером.
  • Не стоит сквернословить и конфликтовать.
  • Нельзя начинать делать ремонт, потому что тогда в течение года вас будут сопровождать неудачи.
  • Не следует спорить и ссориться с близкими.

Народные приметы

  • Если небо красное, то ожидайте теплой погоды.
  • Если на улице ударил мороз, то весна будет ранней.
  • Если кот будет спать на теплом месте, то вскоре будет очень холодно.
  • Если много птиц сидят на деревьях, то вскоре потеплеет.

Что еще отмечают

Всемирный день без мобильного телефона. Этот праздник длится три дня, в течение которых следует воздержаться от частого использования гаджетов. Так, люди должны серьезно задуматься, как современные технологии влияют на привычки и общение в современном мире.