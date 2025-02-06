Какой церковный праздник в четверг, 6 февраля: почему сегодня нельзя начинать ремонт

6 февраля верующие чтят память святого преподобного Вукола. При жизни он преданно служил Богу и проповедовал христианство.

В этот день наши предки заботились о коровах и проводили время за молитвой. О запретах и приметах 6 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Вукола

До наших времен сохранилось немного информации о жизни преподобного. Он был епископом Смирнским и учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. При жизни Вукол проповедовал христианство и обратил много язычников к вере. Мужчина преданно служил Богу и отстаивал идеи Христа. Святой умер во II веке. Возле могилы Вукола выросло дерево, к которому приходили верующие, чтобы исцелиться от болезней.

Что нельзя делать

Не рекомендуется выносить мусор из дома вечером.

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Нельзя начинать делать ремонт, потому что тогда в течение года вас будут сопровождать неудачи.

Не следует спорить и ссориться с близкими.

Народные приметы

Если небо красное, то ожидайте теплой погоды.

Если на улице ударил мороз, то весна будет ранней.

Если кот будет спать на теплом месте, то вскоре будет очень холодно.

Если много птиц сидят на деревьях, то вскоре потеплеет.

Что еще отмечают

Всемирный день без мобильного телефона. Этот праздник длится три дня, в течение которых следует воздержаться от частого использования гаджетов. Так, люди должны серьезно задуматься, как современные технологии влияют на привычки и общение в современном мире.