У цей день наші предки дбали про корів і проводили час за молитвою. Про заборони й прикмети 6 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті преподобного Вукола

До наших часів збереглося небагато інформації про життя преподобного. Він був єписокопом Смірнським та учнем святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. За життя Вукол проповідував християнство та навернув багато язичників до віри. Чоловік віддано служив Богу та відстоював ідеї Христа. Святий помер у II столітті. Біля могили Вукола виросло дерево, до якого приходили віряни, щоб зцілитися від хвороб.

Що не можна робити

Не рекомендується виносити сміття з дому ввечері.

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не можна починати робити ремонт, бо тоді протягом року вас супроводжуватимуть невдачі.

Не слід сперечатися та сваритися з близькими.

Народні прикмети

Якщо небо червоне, то очікуйте теплої погоди.

Якщо надворі вдарив мороз, то весна буде ранньою.

Якщо кіт спатиме на теплому місці, то незабаром буде дуже холодно.

Якщо багато птахів сидять на деревах, то невдовзі потепліє.

Що ще відзначають

Всесвітній день без мобільного телефону. Це свято триває три дні, протягом яких слід утриматися від частого використання гаджетів. Так, люди мають серйозно задуматися, як сучасні технології впливають на звички та спілкування у сучасному світі.