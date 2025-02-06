В этот день наши предки заботились о коровах и проводили время за молитвой. О запретах и приметах 6 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти преподобного Вукола
До наших времен сохранилось немного информации о жизни преподобного. Он был епископом Смирнским и учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. При жизни Вукол проповедовал христианство и обратил много язычников к вере. Мужчина преданно служил Богу и отстаивал идеи Христа. Святой умер во II веке. Возле могилы Вукола выросло дерево, к которому приходили верующие, чтобы исцелиться от болезней.
Что нельзя делать
- Не рекомендуется выносить мусор из дома вечером.
- Не стоит сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя начинать делать ремонт, потому что тогда в течение года вас будут сопровождать неудачи.
- Не следует спорить и ссориться с близкими.
Народные приметы
- Если небо красное, то ожидайте теплой погоды.
- Если на улице ударил мороз, то весна будет ранней.
- Если кот будет спать на теплом месте, то вскоре будет очень холодно.
- Если много птиц сидят на деревьях, то вскоре потеплеет.
Что еще отмечают
Всемирный день без мобильного телефона. Этот праздник длится три дня, в течение которых следует воздержаться от частого использования гаджетов. Так, люди должны серьезно задуматься, как современные технологии влияют на привычки и общение в современном мире.