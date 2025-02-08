Какой церковный праздник в субботу, 8 февраля: почему сегодня нельзя брать в руки острые предметы

8 февраля верующие чтят память пророка Захария Серповидца. Он предсказал многие события, в частности приход Мессии и вход Господень в Иерусалим на осле.

В этот день наши предки проводили обряды против нечистой силы. О запретах и приметах 8 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти пророка Захария Серповидца

Он был одним из 12 малых пророков, который происходил из священнического рода Левия. Еще с раннего возраста Захарий получил дар предвидения. Мужчина предсказал приход Мессии, последние дни земной жизни Иисуса, предательство Господа за 30 сребреников, вход Господень в Иерусалим на осле и многие другие события. Кроме этого, святой просил князя Зоровавеля возобновить строительство Иерусалимского храма. Захария называли Серповидцем, ведь ему во сне явился свиток, который напоминал серп. По преданию, мужчина умер в глубокой старости. Его похоронили возле Иерусалима.

Что нельзя делать

Не рекомендуется начинать делать важные дела.

Не следует сплетничать и завидовать.

Нельзя отправляться в дальние поездки.

Не стоит брать в руки острые предметы, потому что накличете неприятности.

Народные приметы

Если увидите иней на деревьях, то в этом году будет хороший урожай.

Если услышите гром, то лето будет ветреным.

Если сегодня ударил мороз, то весна будет ранней.

Если выпадет много снега, то ожидайте потепления.

Что еще отмечают

День предложения руки и сердца. Его ежегодно отмечают 8 февраля. Этот праздник является популярным в Индии. Однако в этот день люди со всего мира могут присоединиться к его празднованию, сделав предложение своей второй половинке.