Постепенно возвращаются в моду: 5 малоизвестных имен для девочек, которые вам понравятся
- Перечень малоизвестных имен для девочек: Серафима, Беатриса, Аурелия, Летиция и Ясная.
- Каждое из имен имеет уникальное происхождение и значение.
В Украине можно услышать как традиционные, так и необычные имена. В последнее время популярными становятся редкие варианты, которые наделяют своих обладательниц особыми качествами.
LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает о красивых женских именах, которые редко можно услышать. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления дочери.
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Подборка малоизвестных женских имен, которые понравятся всем
Серафима
Это имя имеет древнееврейское и означает "огненная" или "та, что пылает". В Библии серафимами называли ангелов, которые были наиболее приближенными к Богу. В современном мире таким именем обладают настойчивые и эмоциональные девушки, которые не боятся вызовов судьбы. Серафимы имеют доброе сердце, поэтому стремятся помогать другим.
Беатриса
Такое имя имеет латинское происхождение и трактуется как "та, что приносит счастье" или "благословенная". Обычно его обладательницы отмечаются жизнерадостностью и харизмой. Эти женщины могут легко зарядить позитивом других людей и поднять им настроение.
Аурелия
По одной из версий, имя Аурелия происходит из латинского языка и переводится как "золотая". В древности так называли только представительниц аристократии. Преимущественно обладательницы этого имени – умные и элегантные женщины, которые поражают своим изысканным стилем. Они всегда стремятся к саморазвитию и новым знаниям.
Летиция
Это имя имеет также латинское происхождение и означает "радость". В римской мифологии так звали богиню радости и веселья. В то же время известной обладательницей этого имени является королева Испании. Такие женщины имеют богатое воображение и легко адаптируются к изменениям.
Ясная
Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "ясная" или "светлая". Наши предки так часто называли умных женщин, которые делились своими знаниями с единомышленниками. Представительницы этого имени нередко дают ценные советы.
Как оригинально назвать девочку в 2025 году
В Украине все чаще можно услышать уникальные женские имена. Ведь родители отдают предпочтение особенным и необычным вариантам для своих детей. К оригинальным именам, которыми можно назвать дочь, принадлежат: Любава, Ждана, Веселина, Зореслава, Ладомира, Рада и Верхослава. Их обладательницы отмечаются терпеливостью, мудростью и нежностью. Именно поэтому эти женщины будут делать все возможное ради достижения собственных целей.