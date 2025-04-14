Страстная неделя 2025: что можно делать накануне Пасхи
- Страстная неделя началась 14 апреля и продлится до Пасхи 20 апреля.
- Каждый день этой недели имеет свои значения и традиции.
Сегодня, 14 апреля, началась Страстная неделя. В этот период верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его страдания, смерть и воскресение.
Страстная седмица продлится до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля. Что интересно, каждый день этой недели имеет свое значение и сопровождается определенными традициями. О них подробнее – рассказывает LifeStyle24.
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Что можно делать в Страстную неделю
Великий понедельник
В этот день верующим стоит вспомнить историю о бесплодной смоковнице, которую проклял Иисус, после чего она засохла. Людям следует придерживаться строгого поста, в частности не есть продукты животного происхождения. В то же время христианам нужно очистить свои мысли и дома от всего лишнего.
Великий вторник
Христиане вспоминают пророчества Иисуса Христа о предательстве Иуды, отречение Петра и Страшный суд. Во вторник разрешается готовить одежду для Пасхи и выбирать скатерть на праздничный стол.
Великая среда
В среду Иуда предал Иисуса за тридцать сребреников. Традиционно в этот день завершают все хозяйственные работы, чтобы полностью посвятить себя молитвам. Кроме этого, в среду Спаситель искупил наши грехи. Поэтому именно в этот день принято исповедоваться.
Чистый четверг
В этот день люди вспоминают Тайную вечерю, которая состоялась перед распятием Спасителя. В Великий четверг верующие обычно причащаются, устраивают генеральную уборку в доме, а также выпекают куличи и красят яйца.
Страстная пятница
Этот день считается самым скорбным и самым строгим. Именно в пятницу вспоминают распятие и мученическую смерть Иисуса Христа. Верующим запрещено выполнять любую физическую работу, пить алкоголь, веселиться, петь и танцевать. В то же время христианам следует отказаться от еды до вынесения Плащаницы в церкви. Пятницу стоит провести в тишине и за искренней молитвой.
Великая суббота
Суббота посвящена воспоминаниям о пребывании тела Христа во гробе и Сошествии Его в ад. В этот день завершается подготовка к Пасхе, а вечером верующие посещают Божью службу в церкви, которая переходит в празднование Воскресения Христова.
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