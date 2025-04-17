Страстная пятница: почему так называется самый строгий день Великого поста
- Страстная пятница отмечается весной перед Пасхой, символизируя страдания и смерть Иисуса Христа.
- Название дня происходит от латинского "passio" (страдание).
Каждый год весной, накануне Пасхи, верующие отмечают Страстную пятницу. Это день, когда христиане во всем мире прекращают заниматься любыми делами, чтобы вспомнить величайшую жертву в истории – страдания и смерть Иисуса Христа на кресте.
В этом году Страстная пятница приходится на 18 апреля. В этот день верующие придерживаются особенно строгого поста и не употребляют пищу, пока в церквях не вынесут Плащаницу, символическое изображение Сына Божьего. Почему Страстная пятница имеет такое название – рассказывает LifeStyle24.
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Страстная пятница 2025: почему так называется
Название этого дня происходит от латинского слова "passio", то есть "страдание". В то же время словосочетание "Страстная пятница" могло возникнуть из-за выражения "Страсти Христовы". По Священному Писанию, в пятницу, перед праздником Пасхи, Иисуса осудили на распятие, которое считалось самой позорной в то время казнью. Этот приговор вынес правитель Иудеи – Понтий Пилат.
Иисус самостоятельно нес свой крест на гору Голгофа. Там Христа распяли между двумя преступниками, ведь тогда такую казнь назначали только разбойникам и убийцам. Люди, которых приговаривали к распятию, испытывали страшную физическую боль, ведь каждая часть тела страдала от ужасных мук и невыносимой жажды. Боль Христа была не только телесной, но и духовной, поскольку Спасителя унижали и высмеивали. Несмотря на это, во время распятия Он молился за своих мучителей, сказав: "Отче, прости им, ибо не знают, что делают".
После смерти Иисуса двое его учеников Иосиф и Никодим получили разрешение похоронить тело. Они завернули Сына Божьего в плащаницу и положили в пещеру, которую закрыли большим камнем. Именно там впоследствии Иисус Христос воскрес.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
- Не стоит заниматься домашними делами.
- Не следует тяжело работать.
- Нельзя есть, пока не вынесут Плащаницу.
- Не рекомендуется рубить дрова.
- Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.
- Нельзя завидовать, сплетничать и злословить.
- Не рекомендуется устраивать громкие празднования.
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