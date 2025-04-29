Когда начинается Успенский пост в 2025 году: точная дата по новому календарю

Успенский пост является одним из важнейших периодов в жизни православных верующих и греко-католиков. Он ежегодно предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы.

В течение этого времени верующие не только ограничивают себя в еде, но и духовно очищаются с помощью молитвы. Когда начинается Успенский пост в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

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Когда начнется Успенский пост в 2025 году

Успенский пост всегда начинается за две недели до Успения Девы Марии. В целом верующие постятся 14 дней. В течение этого периода людям запрещается употреблять продукты животного происхождения, в частности мясные, рыбные и молочные. Также верующим не следует развлекаться и веселиться. Впрочем, христианам разрешается молиться, ходить в храм и вести спокойный образ жизни.

В сентябре 2023 года состоялся переход Православной Церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. В связи с этим изменились даты постов. Успенский, в частности, продлится с 1 по 14 августа. То есть он начинается в пятницу, а завершится в четверг, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Когда начнется Успенский пост / Фото Freepik

Кому можно не поститься

Некоторым людям пост может сильно навредить, поэтому им разрешено ослабить ограничения в еде или вообще их не соблюдать. Так, детям до 14 лет разрешается воздержаться от Успенского поста, ведь они нуждаются в сбалансированном питании для роста и развития.

Кроме этого, пожилые люди, беременные женщины и матери, которые кормят грудью, также могут не придерживаться ограничений в еде. К тому же тем, кто выполняет тяжелую физическую работу, тоже не стоит поститься.

Это также касается и тяжелобольных людей, которые нуждаются в лечении и специальном рационе.