Овен, Близнецы и Скорпион, весна 2025 – это время для риска. Если жизнь делает резкий поворот, значит, это именно – то направление, которое вам необходимо, пишет LifeStyle24.

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Овен

Эта весна станет для Овнов периодом кардинальных изменений. Вы получите шанс, на который даже не надеялись. Неожиданное повышение, смена рабочего места или переезд – все в ваших руках. В любовной сфере ожидаются разные прогнозы. Кто-то завершит отношения, чтобы освободить место для новых и настоящих чувств.

Гороскоп для Овнов

Близнецы

Этой весной Близнецы могут ожидать настоящий эмоциональный шторм. Внезапно придет осознание, что больше не хотите жить, как раньше. С этого момента начнутся первые шаги, которые будут касаться работы, отношений и окружения. Будьте готовы к приключениям и неожиданным решениям.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Весна начнется с ощущения, что Скорпионы стоят на пороге нового этапа. Астрологи подтверждают, что так оно и есть. В финансовой сфере получите предложение, которое может кардинально изменить жизнь. А вот в личной жизни придется расставлять все точки над "і", чтобы закрыть неприятный гештальт.

Гороскоп для Скорпионов