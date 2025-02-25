Овен, Близнюки та Скорпіон, весна 2025 – це час для ризику. Якщо життя робить різкий поворот, отже, це саме той напрямок, який вам необхідний, пише LifeStyle24.

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Овен

Ця весна стане для Овнів періодом кардинальних змін. Ви отримаєте шанс, на який навіть не сподівались. Несподіване підвищення, зміна робочого місця чи переїзд – усе у ваших руках. У любовній сфері очікуються різні прогнози. Хтось завершить стосунки, щоб звільнити місце для нових і справжніх почуттів.

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Близнюки

Цієї весни Близнюки можуть очікувати на справжній емоційний шторм. Раптово прийде усвідомлення, що більше не хочете жити, як раніше. З цього моменту почнуться перші кроки, які стосуватимуться роботи, стосунків й оточення. Будьте готові до пригод і несподіваних рішень.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіон

Весна почнеться з відчуття, що Скорпіони стоять на порозі нового етапу. Астрологи підтверджують, що так воно і є. У фінансовій сфері отримаєте пропозицію, яка може кардинально змінити життя. А от в особистому житті доведеться розставляти всі крапки над "і", щоб закрити неприємний гештальт.

Гороскоп для Скорпіонів