Со Всемирным днем родителей 2025: теплые поздравления в картинках и словах
- Всемирный день родителей отмечается 1 июня, основан Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году.
- LifeStyle24 подготовил поздравления с праздником в картинках, прозе и стихах.
Ежегодно 1 июня отмечают Всемирный день родителей. Это относительно молодой праздник, который основали в 2012 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.
Главная цель Всемирного дня родителей – подчеркнуть роль семьи в формировании общечеловеческих ценностей. В этот праздник принято проводить время с родными людьми и демонстрировать им свою любовь и уважение.
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LifeStyle24 подготовил искренние поздравления со Всемирным днем отцов в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и пожелайте им всего наилучшего.
Поздравления со Всемирным днем родителей 2025: картинки, проза и стихи
Дорогие родители! Поздравляю вас с праздником и благодарю вас за ваш неутомимый труд, любовь и поддержку, которые вы всегда мне дарили. Вы мой пример и вдохновение. Желаю вам здоровья, счастья и много радостных моментов. Пусть ваши сердца всегда будут наполнены теплом и любовью!
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Дорогие родители! Хочу выразить свою безграничную благодарность за вашу любовь, заботу и поддержку. Вы являетесь примером силы, мудрости и преданности, и я всегда буду ценить все, что вы сделали для меня. Желаю вам крепкого здоровья, радости и счастья каждый день. Спасибо за все!
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Сердечно поздравляю вас с Днем родителей! Ваши любовь и поддержка всегда были моим вдохновением. Вы вложили в меня столько тепла и заботы, и я бесконечно благодарен/благодарна за все, что вы для меня сделали. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, здоровьем и счастьем. Вы самые лучшие родители в мире!
Обратите внимание! Наша редакция уже рассказывала о том, когда будет День защиты детей в 2025 году.
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Поздравляю со Всемирным днем родителей! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания от ваших детей. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!
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Летять роки, як лебеді у вирі,
Життя іде, його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.
***
Наші милі й любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров'я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Дякую я скажу сьогодні,
Батьки мої рідні,
За те, що життя мені подарували,
Здорові будьте, дорогі.
Уклін вам низький за турботу,
За теплоту, радість і силу,
За те, що ніжністю своєї
Мене в надлишку нагородили.
***
Бажаєм здоров'я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.