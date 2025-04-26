Со Всемирным днем ветеринара 2025: самые красивые поздравления в картинках и словах
- Всемирный день ветеринара отмечается в последнюю субботу апреля, в этом году приходится на 26 апреля 2025 года.
- LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах для ветеринаров.
В последнюю субботу апреля традиционно отмечают Всемирный день ветеринара. Это профессиональный праздник для специалистов, которые оказывают квалифицированную медицинскую помощь животным.
В этом году этот день приходится на 26 апреля. Именно поэтому важно почтить деятельность тех, кто любит животных и делает все возможное, чтобы обеспечить им комфортную жизнь. LifeStyle24 подготовил теплые поздравления в картинках, прозе и стихах со Всемирным днем ветеринара, которые вы можете отправить своим родным, друзьям и близким. Подарите хорошее настроение тем, кто заботится о здоровье наших четвероногих и пернатых друзей.
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Поздравления со Всемирным днем ветеринара 2025: картинки, проза и стихи
С праздником! Ты настоящий ангел для всех представителей животного мира – человек, который спасает тех, кто не может сказать о том, что и где болит, пожаловаться и рассказать о своих переживаниях. Ты понимаешь животных без слов, а большое и доброе сердце вселяет силы и уверенность. С Днем ветеринара!
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Дорогие ветеринары, примите поздравления с праздником! Нужно иметь большое чувство любви и милосердия к братьям нашим меньшим, чтобы делать их не только счастливыми, но и здоровыми. Мы желаем вам огромного профессионального уважения коллег, множество возможностей для самореализации и крепкого здоровья. Благодаря вашим добрым сердцам миллионы животных живут и наслаждаются счастливой жизнью. Будьте всегда такими же отзывчивыми и добродушными людьми, рядом с которыми любому питомцу будет комфортно и спокойно.
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Сегодня, во Всемирный день ветеринара, хочу выразить вам искренние поздравления и огромную благодарность за ваш неутомимый труд и безграничную любовь к животным. Ваша готовность помогать и забота о здоровье и благополучии наших любимцев – это настоящее добро, которое неоценимо ценится в нашем мире. Желаю вам крепкого здоровья, веры в себя и больших достижений в вашем благородном деле!
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В этот прекрасный день хочу отметить ваш непревзойденный труд. Вы настоящий защитник наших любимых животных, который несет любовь, заботу и профессиональную помощь каждый день. Ваша работа – это большое добро, которое меняет жизнь к лучшему. Желаю вам неугасающей мотивации, огромных достижений и постоянной радости от вашей благородной миссии!
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З Днем ветеринара я вас вітаю,
Від щирого серця щастя бажаю!
Поспішаєте до пухнастиків завжди,
Свою радість і зцілення нести.
Хто лапу поранив, хто хвоста прищемив,
Ви лікуєте тих, хто враз заскулив.
Ми вам вдячні за ваше тепло,
За вмілі руки та серця добро!
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Бути ветеринаром – це покликання,
Не кожному зрозуміти, мову тварин дано,
Для вас сьогодні щирі побажання,
Дай Боже, щоб вам завжди у всьому везло.
Нехай робота приносить вам натхнення,
Здоров'я міцного зичимо вам від душі,
Уміння, таланту і терпіння,
Нехай завжди збуваються мрії всі.
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Улюблений лікар ветеринарний,
Сьогодні свято, усміхнись,
Твій славимо внесок гуманітарний,
Тобі невідома користь,
Адже життя братів наших менших,
Готовий рятувати ти знов і знов,
Страждання стражденних зменшивши,
Ти множиш віру і любов.
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У цей день, хоч і трохи,
Але я хочу вам сказати,
Що будь-якого ви хворого
Просто покликані рятувати.
Всі тварини прекрасні,
Але бувають і хворі,
Створив Бог не марно
Ваші руки золоті.
Нехай воздасться вам сторицею
За прекрасні діла,
Від всіх звірят, що вилікували,
Повага і хвала!