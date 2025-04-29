Світлий спомин близьких людей: що таке Радониця і як відзначають цей день

Щороку християни східного обряду відзначають особливий день поминання померлих – Радоницю. У народі її також називають Гробки або Проводи, адже цього дня родини традиційно збираються біля могил рідних, щоб вшанувати їхню пам'ять.

Це свято припадає на другий вівторок після Великодня. До речі, ми уже розповідали про те, чого не можна робити на Радоницю 2025: основні заборони, про які варто знати, на Lifestyle 24.

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Що таке Радониця і що варто робити у цей день

У народній традиції Радониця сприймається як Великдень для померлих – день, коли радість Воскресіння Христового розділяється і з душами тих, хто відійшов у вічність.

У цей день у храмах відбуваються урочиста літургія та вечірнє богослужіння, які завершуються повною панахидою з пасхальними піснеспівами. Після служби віряни вирушають на цвинтар, щоб помолитися за померлих родичів, вшанувати їхню пам'ять квітами й тихою молитвою.



Радониця / Фото Unsplash

Раніше віряни часто приносили до могил фарбовані яйця та паски, що залишилися після святкування Великодня – як символ пам'яті. Проте сьогодні ця традиція вже не настільки поширена. Найчастіше люди приходять до могил рідних, щоби помолитися, вшанувати та побути в тиші.