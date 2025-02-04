Несуть у собі історію і традиції: 4 стародавні жіночі імені, які повертаються в моду

Сучасні батьки все частіше звертаються до традицій, обираючи для своїх дочок імена. Стародавні варіанти, які колись мали берегині роду та шляхетні жінки, знову стають популярними.

24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку давньоукраїнських жіночих імен, які повертаються в моду. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

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Добірка стародавніх жіночих імен, які повертаються в моду

Злата

Таке ім'я має слов'янське походження та перекладається як "золота". Злати випромінюють тепло та життєрадісність. Власниці цього імені – дуже доброзичливі та енергійні. Вони люблять оточувати себе гарними речами та вміють не лише знаходити радість у житті, а й ділитися нею з іншими.

Любава

Це слов'янське ім'я, яке трактується як "та, що приносить любов". Його представниці – дуже чуттєві, емоційні та щирі. Вони мають добре серце й полюбляють дарувати любов усім, хто поруч. Любави точно знають як створити затишок і тепло в будь-якому місці. У таких жінок велике коло спілкування, бо вони легко притягують до себе людей.

Стародавні жіночі імена / Фото Freеpik

Євдокія

Це ім'я походить з Давньої Греції та означає "благовоління". Євдокії – зазвичай спокійні та мудрі жінки, які мають витончене почуття смаку. Вони часто мислять стратегічно й ухвалюють виважені рішення. Представниці цього імені мають високий інтелект, тому можуть легко досягти успіху в будь-якій сфері.

Мирослава

Це ім'я має слов'янське походження й означає "та, що приносить мир і славу". Так називають цілеспрямованих та наполегливих жінок, які легко виконують будь-які завдання. Мирослави – розсудливі й неконфліктні дівчата. Втім, вони часто проявляють внутрішню силу і здатність до рішучих дій у критичних ситуаціях.

Які забуті жіночі імена успішно відроджуються

Ім'я Фросина походить з Давньої Греції та утворене від "Єфросинія", яке означає "радість" або "веселощі".

Ім'я Маїна має кілька версій походження: перша – з латинської мови, де означає "народжена в травні", друга – з грецької міфології та утворене від імені богині родючості Маї.

Ім'я Мелашка має давньогрецьке походження та означає "темна, чорна". Цей варіант є однією з форм імені Меланія, який наразі вважається досить поширеним серед українок.