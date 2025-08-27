27 серпня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Пімена. Він був духовним наставником багатьох монахів.

У цей день наші предки збирали горобину, бо вірили, що вона захистить від негараздів. Про заборони й прикмети на 27 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого преподобного Пімена

Він народився близько 340 року в Єгипті. Разом із братами Анувієм і Паїсієм Пімен прийняв чернечий постриг та почав вести суворий подвижницький спосіб життя. Про святого вже зовсім скоро почали говорити люди, прославляючи його чесноти. Однак Пімен уникав слави, обираючи смирення й тишу. Він також був духовним наставником багатьох монахів та постійно наголошував на важливості покаяння та молитви. Його головне правило було простим: боятися Бога, часто молитися і робити добрі справи. Пімен прожив до 110 років, після чого відійшов у вічність.

Що не можна робити?

Не слід справляти весілля та вінчатися.

Не можна здійснювати дорогі покупки.

Не варто конфліктувати та лихословити.

Не можна підіймати речі з підлоги, бо тоді накличете біди у своє життя.

Народні прикмети

Якщо побачите павутиння на подвір'ї, то осінь буде теплою.

Якщо вранці туманно, то скоро піде дощ.

Якщо помітите багато жолудів на вулиці, то взимку часто сніжитиме.

Якщо на небі погано видно зорі, то осінь прийде рано.

Що ще відзначають?

Міжнародний день боксу. Його щороку відзначають 27 серпня. У цей день заведено розповідати про цей вид спорту та вшановувати роботу боксерів. Що цікаво, в Україні бокс почав розвиватися на початку XX століття. Серед видатних українських боксерів: Олександр Ткаченко, Віктор Мірошниченко, Володимир і Віталій Клички, Василь Ломаченко, Олександр Усик та багато інших.