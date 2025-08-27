Какой церковный праздник в среду, 27 августа: почему сегодня нельзя поднимать вещи с пола

В этот день наши предки собирали рябину, потому что верили, что она защитит от невзгод. О запретах и приметах на 27 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого преподобного Пимена

Он родился около 340 года в Египте. Вместе с братьями Анувием и Паисием Пимен принял монашеский постриг и начал вести строгий подвижнический образ жизни. О святом уже совсем скоро начали говорить люди, прославляя его добродетели. Однако Пимен избегал славы, выбирая смирение и тишину. Он также был духовным наставником многих монахов и постоянно подчеркивал важность покаяния и молитвы. Его главное правило было простым: бояться Бога, часто молиться и делать добрые дела. Пимен прожил до 110 лет, после чего отошел в вечность.

Что нельзя делать?

Не следует справлять свадьбы и венчаться.

Нельзя совершать дорогие покупки.

Не стоит конфликтовать и сквернословить.

Нельзя поднимать вещи с пола, потому что тогда накличете беды в свою жизнь.

Народные приметы

Если увидите паутину во дворе, то осень будет теплой.

Если утром туманно, то скоро пойдет дождь.

Если заметите много желудей на улице, то зимой часто будет идти снег.

Если на небе плохо видно звезды, то осень придет рано.

Что еще отмечают?

Международный день бокса. Его ежегодно отмечают 27 августа. В этот день принято рассказывать об этом виде спорта и чествовать работу боксеров. Что интересно, в Украине бокс начал развиваться в начале XX века. Среди выдающихся украинских боксеров: Александр Ткаченко, Виктор Мирошниченко, Владимир и Виталий Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик и многие другие.