Какой церковный праздник в среду, 27 августа: почему сегодня нельзя поднимать вещи с пола

В этот день наши предки собирали рябину, потому что верили, что она защитит от невзгод. О запретах и приметах на 27 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на август 2025 года
День памяти святого преподобного Пимена
Он родился около 340 года в Египте. Вместе с братьями Анувием и Паисием Пимен принял монашеский постриг и начал вести строгий подвижнический образ жизни. О святом уже совсем скоро начали говорить люди, прославляя его добродетели. Однако Пимен избегал славы, выбирая смирение и тишину. Он также был духовным наставником многих монахов и постоянно подчеркивал важность покаяния и молитвы. Его главное правило было простым: бояться Бога, часто молиться и делать добрые дела. Пимен прожил до 110 лет, после чего отошел в вечность.
Что нельзя делать?
- Не следует справлять свадьбы и венчаться.
- Нельзя совершать дорогие покупки.
- Не стоит конфликтовать и сквернословить.
- Нельзя поднимать вещи с пола, потому что тогда накличете беды в свою жизнь.
Народные приметы
- Если увидите паутину во дворе, то осень будет теплой.
- Если утром туманно, то скоро пойдет дождь.
- Если заметите много желудей на улице, то зимой часто будет идти снег.
- Если на небе плохо видно звезды, то осень придет рано.
Что еще отмечают?
Международный день бокса. Его ежегодно отмечают 27 августа. В этот день принято рассказывать об этом виде спорта и чествовать работу боксеров. Что интересно, в Украине бокс начал развиваться в начале XX века. Среди выдающихся украинских боксеров: Александр Ткаченко, Виктор Мирошниченко, Владимир и Виталий Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик и многие другие.
Ранее на редакция уже публиковала материал о праздниках, которые украинцы будут отмечать в августе 2025 года.