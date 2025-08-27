Яке церковне свято у середу, 27 серпня: чому сьогодні не можна підіймати речі з підлоги

У цей день наші предки збирали горобину, бо вірили, що вона захистить від негараздів. Про заборони й прикмети на 27 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на серпень 2025
День пам'яті святого преподобного Пімена
Він народився близько 340 року в Єгипті. Разом із братами Анувієм і Паїсієм Пімен прийняв чернечий постриг та почав вести суворий подвижницький спосіб життя. Про святого вже зовсім скоро почали говорити люди, прославляючи його чесноти. Однак Пімен уникав слави, обираючи смирення й тишу. Він також був духовним наставником багатьох монахів та постійно наголошував на важливості покаяння та молитви. Його головне правило було простим: боятися Бога, часто молитися і робити добрі справи. Пімен прожив до 110 років, після чого відійшов у вічність.
Що не можна робити?
- Не слід справляти весілля та вінчатися.
- Не можна здійснювати дорогі покупки.
- Не варто конфліктувати та лихословити.
- Не можна підіймати речі з підлоги, бо тоді накличете біди у своє життя.
Народні прикмети
- Якщо побачите павутиння на подвір'ї, то осінь буде теплою.
- Якщо вранці туманно, то скоро піде дощ.
- Якщо помітите багато жолудів на вулиці, то взимку часто сніжитиме.
- Якщо на небі погано видно зорі, то осінь прийде рано.
Що ще відзначають?
Міжнародний день боксу. Його щороку відзначають 27 серпня. У цей день заведено розповідати про цей вид спорту та вшановувати роботу боксерів. Що цікаво, в Україні бокс почав розвиватися на початку XX століття. Серед видатних українських боксерів: Олександр Ткаченко, Віктор Мірошниченко, Володимир і Віталій Клички, Василь Ломаченко, Олександр Усик та багато інших.
Раніше на редакція вже публікувала матеріал про свята, які українці відзначатимуть у серпні 2025 року.