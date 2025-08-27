back button
Яке церковне свято у середу, 27 серпня: чому сьогодні не можна підіймати речі з підлоги
2 хв

Яке церковне свято у середу, 27 серпня: чому сьогодні не можна підіймати речі з підлоги

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 27 серпня вшановують пам'ять святого преподобного Пімена, який був духовним наставником багатьох монахів.
  • Міжнародний день боксу також відзначають 27 серпня, вшановуючи роботу боксерів.
Яке свято 27 серпня
Яке свято 27 серпня / Колаж LifeStyle24

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.

27 серпня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Пімена. Він був духовним наставником багатьох монахів.

У цей день наші предки збирали горобину, бо вірили, що вона захистить від негараздів. Про заборони й прикмети на 27 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого преподобного Пімена

Він народився близько 340 року в Єгипті. Разом із братами Анувієм і Паїсієм Пімен прийняв чернечий постриг та почав вести суворий подвижницький спосіб життя. Про святого вже зовсім скоро почали говорити люди, прославляючи його чесноти. Однак Пімен уникав слави, обираючи смирення й тишу. Він також був духовним наставником багатьох монахів та постійно наголошував на важливості покаяння та молитви. Його головне правило було простим: боятися Бога, часто молитися і робити добрі справи. Пімен прожив до 110 років, після чого відійшов у вічність.

Що не можна робити?

  • Не слід справляти весілля та вінчатися.
  • Не можна здійснювати дорогі покупки.
  • Не варто конфліктувати та лихословити.
  • Не можна підіймати речі з підлоги, бо тоді накличете біди у своє життя.

Народні прикмети

  • Якщо побачите павутиння на подвір'ї, то осінь буде теплою.
  • Якщо вранці туманно, то скоро піде дощ.
  • Якщо помітите багато жолудів на вулиці, то взимку часто сніжитиме.
  • Якщо на небі погано видно зорі, то осінь прийде рано.

Що ще відзначають?

Міжнародний день боксу. Його щороку відзначають 27 серпня. У цей день заведено розповідати про цей вид спорту та вшановувати роботу боксерів. Що цікаво, в Україні бокс почав розвиватися на початку XX століття. Серед видатних українських боксерів: Олександр Ткаченко, Віктор Мірошниченко, Володимир і Віталій Клички, Василь Ломаченко, Олександр Усик та багато інших.

